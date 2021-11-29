 

Суд решил вернуть обвинение против Савченко и Рубана прокурору

29.11.2021, 20:06, Новости дня
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Об этом Савченко написала в Facebook 29 ноября. 

“Обвинительный акт с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана в подрыве Верховной Рады минометами из баржи, плывущей по Днепру, возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения. В мере пресечения в виде содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана прокурору отказано”, – написала экс-нардеп. 

https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/posts/4461542627276336

Ее адвокат Алексей Шевчук опубликовал в Facebook резолютивную часть постановления суда, подтверждающую, что дело вернули прокурору, а в ходатайстве об избрании меры пресечения Савченко и Рубану отказали. 

“Дела Савченко-Рубана больше не существует. Акт возвращен. Дело развалено, не имеет перспектив. Баржа все”, – написал юрист. 

https://www.facebook.com/oleksiy.shevchuk.1313/posts/10222861387256080

Контекст:

По версии следствия, Савченко и Рубан планировали “широкомасштабные террористические атаки” в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с бывшим главарем боевиков “ДНР” Александром Захарченко. В августе Генпрокуратура сообщила о завершении расследования в отношении Савченко и Рубана.

Савченко свою вину не признавала. “Хотела ли я взорвать пол-Киева? Как у каждого здравомыслящего человека, у меня появляются шуточные желания. Я хотела, но не пол-Киева, а Верховную Раду”, – сказала Савченко изданию “ГОРДОН” в феврале 2019 года. 

Адвокат Рубана Валентин Рыбин заявлял, что его клиент был готов признать вину, чтобы его обменяли на двух украинских военных, которых удерживают боевики “ДНР”. По словам Рыбина, после завершения расследования Рубан признавать вину не намерен.

Оба фигуранта дела с марта 2018 года находились под стражей. В ночь на 16 апреля 2019 года срок содержания под стражей истек и они вышли на свободу.

Судебное заседание, на котором должны рассмотреть ходатайство прокуроров об избрании для Савченко и Рубана меры пресечения, несколько раз переносилось, меру пресечения им с тех пор так и не избрали. Весной в Броварском суде сообщали на запрос “Радіо Свобода”, что дело находится на подготовительной стадии, а с момента его поступления в суд было назначено 18 заседаний. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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