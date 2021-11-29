J&J начала разработку новой вакцины от омикрон-штамма

Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson объявила о начале разработки новой вакцины против штамма коронавируса «омикрон».

«Совместно с учеными из Южной Африки и со всего мира компания оценивает эффективность своей вакцины от различных штаммов COVID-19, включая новый и быстро распространяющийся «омикрон»… Кроме того, компания разрабатывает специальную вакцину от штамма «омикрон» и будет совершенствовать ее по мере необходимости», – передает РИА «Новости» сообщение.

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Ранее в компании BioNTech объявили о старте изучения нового штамма коронавируса «омикрон», а также о работе над адаптацией вакцины, если существующая версия препарата не подойдет для борьбы с вирусом.

ВОЗ после экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 получил название омикрон.

Также в организации отметили высокий риск, если новый вид вируса будет распространяться по всему миру. Отмечается, что пока ни одного случая смерти от «омикрона» не было зафиксировано. Вирус могут выявлять большинство существующих тестов на коронавирус.

В понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года.