Успел жениться! – Личное мнение
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Буквально только что Московский комсомолец опубликовал интереснейшую статью. Оказывается, их источник, которого они не называют, сообщил, что за месяц до смерти Градский всё-таки успел жениться на своей Мариночке.
Успел! Понимаете? Успел!
Фото: Соцсети
Это прекрасная новость!
Очень надеюсь, что «источник, близкий к семье» действительно существует, не врёт, а ныне покойный Александр Борисович действительно официально оформил свои отношения после 17 лет сожительства.
https://t.me/lenamiro/10294
В этом случае, уроженка Украины Коташенко может выдохнуть облегчённо — половина по закону автоматически достаётся жене, а оставшаяся половина делится между наследниками первой очереди.
В число которых, само собой, входит и законная супруга покойного.
Фото: Соцсети
Сказать, что я рада за Марину — ничего не сказать. Три дня волновалась о будущем этой милой женщины, и тут — Градский всё-таки оказался большим молодцом.
Почувствовал себя плохо — подстраховал женщину, подарившую не только двух детей, но и свою молодость.
По разным оценкам имущество Градского оценивается в размере от 200 до 400 миллионов рублей. И это — только недвижка, что уж говорить про интерьеры, вклады и так далее.
Очень надеюсь, что 37-летняя Мариночка справится с горем. Переживёт траур и будет ещё когда-нибудь счастлива.
Искренне желаю ей этого. А что? В 37, знаете ли, жизнь только начинается, как говорили в одном хорошем фильме!
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Источник: Лена Миро
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