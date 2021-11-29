 

Успел жениться! – Личное мнение

29.11.2021, 19:50, Разное
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Буквально только что Московский комсомолец опубликовал интереснейшую статью. Оказывается, их источник, которого они не называют, сообщил, что за месяц до смерти Градский всё-таки успел жениться на своей Мариночке.

Успел! Понимаете? Успел!


Фото: Соцсети

Это прекрасная новость!

Очень надеюсь, что «источник, близкий к семье» действительно существует, не врёт, а ныне покойный Александр Борисович действительно официально оформил свои отношения после 17 лет сожительства.

https://t.me/lenamiro/10294

В этом случае, уроженка Украины Коташенко может выдохнуть облегчённо — половина по закону автоматически достаётся жене, а оставшаяся половина делится между наследниками первой очереди.

В число которых, само собой, входит и законная супруга покойного.


Фото: Соцсети

Сказать, что я рада за Марину — ничего не сказать. Три дня волновалась о будущем этой милой женщины, и тут — Градский всё-таки оказался большим молодцом.

Почувствовал себя плохо — подстраховал женщину, подарившую не только двух детей, но и свою молодость.

По разным оценкам имущество Градского оценивается в размере от 200 до 400 миллионов рублей. И это — только недвижка, что уж говорить про интерьеры, вклады и так далее.

Очень надеюсь, что 37-летняя Мариночка справится с горем. Переживёт траур и будет ещё когда-нибудь счастлива.

Искренне желаю ей этого. А что? В 37, знаете ли, жизнь только начинается, как говорили в одном хорошем фильме!

Источник: Лена Миро



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