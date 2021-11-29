 

Мнение: Позорище Санкт-Петербурга

29.11.2021, 19:38, Разное
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В Санкт-Петербурге торжественно открыли граффити с изображением Александра Захарченко, убитого самозваного главаря  самозваной, так называемой ДНР .

На торжественное мероприятие даже детишек привели, что вообще-то запрещено законом.

Потому что это была политическая акция. А за втягивание детишек в участие в политических публичных мероприятиях предусмотрена административная ответственность.

Про нарушение санитарно-эпидемиологических норм вообще молчу. На фотографиях нет ни одного человека в масках…

Между тем в этом самом городе, в Санкт-Петербурге суд принял решение «устранить» граффити с изображением Даниила Хармса на доме, в котором писатель жил 15 лет.

И это несмотря на то, что под петицией в защиту граффити с портретом Хармса подписались более 28 тысяч петербуржцев.

Граффити с Алексеем Навальным в Санкт-Петербурге тоже быстро закрасили.

Ну ладно Навальный, для власти он враг и уголовник. Но почему Хармса устранили?  А граффити с Захарченко устраивают торжественное открытие? Ну это все-равно, что если бы на Украине устроили торжественное открытие граффити с изображением Басаева или Хаттаба. Потому что для Украины Захарченко или Моторолла с Гиви – такие же бандосы, как для России Хаттаб или Басаев.

Это позорище. Мне стыдно за Санкт-Петербург…

Фотографии отсюда,   отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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