Мнение: Позорище Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге торжественно открыли граффити с изображением Александра Захарченко, убитого самозваного главаря самозваной, так называемой ДНР .

На торжественное мероприятие даже детишек привели, что вообще-то запрещено законом.

Потому что это была политическая акция. А за втягивание детишек в участие в политических публичных мероприятиях предусмотрена административная ответственность.

Про нарушение санитарно-эпидемиологических норм вообще молчу. На фотографиях нет ни одного человека в масках…

Между тем в этом самом городе, в Санкт-Петербурге суд принял решение «устранить» граффити с изображением Даниила Хармса на доме, в котором писатель жил 15 лет.

И это несмотря на то, что под петицией в защиту граффити с портретом Хармса подписались более 28 тысяч петербуржцев.

Граффити с Алексеем Навальным в Санкт-Петербурге тоже быстро закрасили.

Ну ладно Навальный, для власти он враг и уголовник. Но почему Хармса устранили? А граффити с Захарченко устраивают торжественное открытие? Ну это все-равно, что если бы на Украине устроили торжественное открытие граффити с изображением Басаева или Хаттаба. Потому что для Украины Захарченко или Моторолла с Гиви – такие же бандосы, как для России Хаттаб или Басаев.

Это позорище. Мне стыдно за Санкт-Петербург…

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

—