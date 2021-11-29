Александр Градский оформил брак с Мариной Коташенко за месяц до смерти

Александр Градский, которого не стало вчера, официально оформил брак с Мариной Коташенко. Информация стала известна только после смерти композитора и музыканта.

Александр Градский скончался 28 ноября в больнице от инсульта. После его смерти многих стал интересовать вопрос о наследстве, так как, по некоторым данным, его возлюбленная Марина Коташенко, с которой он жил около 17 лет и которая родила мэтру двоих детей, не являлась законной супругой, поэтому не могла ни на что претендовать. Журналисты «Московского комсомольца» выяснили, что пара все же заключила брак, а случилось это месяц назад. Вероятно, Градский понимал, что его ухудшившееся самочувствие может закончиться плохо, поэтому заранее позаботился о возлюбленной и детях.

Ранее Градский выступал против брака, считая, что и без штампа в паспорте может обеспечивать семью и наследников. В последнее время самочувствие знаменитости ухудшилось, но это не мешало ему выполнять свои обязанности наставника шоу «Голос». Мэтр находился в павильоне под присмотром медиков, его привозили на каталке, большую часть времени он лежал в постели, жалуясь на боли в ногах. После госпитализации врачи подозревали у него инсульт, который и стал впоследствии причиной смерти.

Источник: www.mk.ru