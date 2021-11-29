Total blonde станет главным окрашиванием 2022 года: что будет в моде и как перекраситься тем, кому не идет быть блондинкой

Волосы подчеркивают образ и делают его красивым и женственным. От оттенка прядей зависит то, как будет выглядеть лицо и стиль в целом. Сейчас популярны разные варианты окрашивания, с помощью которых можно быстро и легко преобразиться и создать себе новый интересный лук.

Эффектный вариант

Тренд на натуральное окрашивание и естественный оттенок волос уже постепенно заканчивается, плавно перетекая в новый, не менее интересный хит – тотальный блонд. Начала такую историю всемирно известная Билли Айлиш, перекрасив свою темно-зеленую шевелюру в монотонный блонд.

После этого тренд задышал на полную, и уже сейчас большинство звезд и знаменитостей активно выбеливают волосы и вносят этот оттенок в свой стиль. Но очень важно не просто сменить оттенок волос, а выбрать для этого правильный подтон, благодаря которому получится дорогой и эффектный образ.

Специалисты советуют учитывать при этом оттенок лица и тон кожи, тогда полученный вариант будет максимально похожим на естественный и органично впишется во внешность.

Советы мастеров

Раньше популярностью пользовались варианты окрашивания, уходящие в пепельный или серый блонд. Такие холодные оттенки делали стрижку довольно яркой, а волосы как будто с легкой дымкой.

Сейчас же мастера предлагают присмотреться к легким персиковым оттенкам, которые делают тон волос мягким и женственным. За счет такого насыщенного цвета волосы становятся более живыми, а окрашивание – максимально ярким.

Конечно, здесь следует обращать внимание и на тон кожи: если он холодный, то уход в теплый цвет волос будет неактуальным.

Чтобы подчеркнуть оттенок глаз и кожи, можно только немного обесцветить волосы и добавить больше светлости прядям.

Современный тренд гласит, что чем однотоннее блонд, без каких либо уходов в другие оттенки, тем лучше он выглядит.

На показах в модных домах эту идею используют на полную, но в реальной жизни стилисты предлагают варианты немного помягче, но тем не менее такие же эффектные.

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Красивое сочетание

Волосы, окрашенные в технике балаяж под натуральное тонирование с легким обесцвечиванием, выглядят очень натурально и красиво. Такая техника отлично подойдет брюнеткам и девушкам с холодным подтоном кожи, которые хотят подчеркнуть свой образ.

За счет неравномерного окрашивания можно добиться визуального эффекта густоты и пышных прядей. В зависимости от процента белого в волосах можно создавать разные эффекты мелирования, даже свой натуральный оттенок в такой технике будет выглядеть более насыщенным и ярким.

Это отличная идея для обладательниц длинных волнистых локонов. Стилисты также предлагают такой вариант окрашивания тем, у кого волосы ломкие и пористые, ведь красящий пигмент хорошо сглаживает текстуру прядей и делает их более твердыми и плотными.

Мелирование помогает преобразить прическу.

Для достижения яркого натурального эффекта колористы предлагают использовать несколько вариантов краски и наносить ее частями на пряди, тогда будет эффект многослойности и переливания оттенков, что смотрится просто великолепно и подходит для брюнеток.