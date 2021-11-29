 

Total blonde станет главным окрашиванием 2022 года: что будет в моде и как перекраситься тем, кому не идет быть блондинкой

29.11.2021, 19:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Волосы подчеркивают образ и делают его красивым и женственным. От оттенка прядей зависит то, как будет выглядеть лицо и стиль в целом. Сейчас популярны разные варианты окрашивания, с помощью которых можно быстро и легко преобразиться и создать себе новый интересный лук.

Эффектный вариант

Тренд на натуральное окрашивание и естественный оттенок волос уже постепенно заканчивается, плавно перетекая в новый, не менее интересный хит – тотальный блонд. Начала такую историю всемирно известная Билли Айлиш, перекрасив свою темно-зеленую шевелюру в монотонный блонд.

После этого тренд задышал на полную, и уже сейчас большинство звезд и знаменитостей активно выбеливают волосы и вносят этот оттенок в свой стиль. Но очень важно не просто сменить оттенок волос, а выбрать для этого правильный подтон, благодаря которому получится дорогой и эффектный образ.

Специалисты советуют учитывать при этом оттенок лица и тон кожи, тогда полученный вариант будет максимально похожим на естественный и органично впишется во внешность.

Советы мастеров

Раньше популярностью пользовались варианты окрашивания, уходящие в пепельный или серый блонд. Такие холодные оттенки делали стрижку довольно яркой, а волосы как будто с легкой дымкой.

Сейчас же мастера предлагают присмотреться к легким персиковым оттенкам, которые делают тон волос мягким и женственным. За счет такого насыщенного цвета волосы становятся более живыми, а окрашивание – максимально ярким.

Конечно, здесь следует обращать внимание и на тон кожи: если он холодный, то уход в теплый цвет волос будет неактуальным.

Чтобы подчеркнуть оттенок глаз и кожи, можно только немного обесцветить волосы и добавить больше светлости прядям.

Современный тренд гласит, что чем однотоннее блонд, без каких либо уходов в другие оттенки, тем лучше он выглядит.

На показах в модных домах эту идею используют на полную, но в реальной жизни стилисты предлагают варианты немного помягче, но тем не менее такие же эффектные.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо
Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Красивое сочетание

Волосы, окрашенные в технике балаяж под натуральное тонирование с легким обесцвечиванием, выглядят очень натурально и красиво. Такая техника отлично подойдет брюнеткам и девушкам с холодным подтоном кожи, которые хотят подчеркнуть свой образ.

За счет неравномерного окрашивания можно добиться визуального эффекта густоты и пышных прядей. В зависимости от процента белого в волосах можно создавать разные эффекты мелирования, даже свой натуральный оттенок в такой технике будет выглядеть более насыщенным и ярким.

Это отличная идея для обладательниц длинных волнистых локонов. Стилисты также предлагают такой вариант окрашивания тем, у кого волосы ломкие и пористые, ведь красящий пигмент хорошо сглаживает текстуру прядей и делает их более твердыми и плотными.

Мелирование помогает преобразить прическу.

Для достижения яркого натурального эффекта колористы предлагают использовать несколько вариантов краски и наносить ее частями на пряди, тогда будет эффект многослойности и переливания оттенков, что смотрится просто великолепно и подходит для брюнеток.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.11 / “Связано с общим снижением риска”: Ученые рассказали о влиянии перца чили на долголетие

17.12 / Одна баба спросила – Личное мнение

05.04 / Личное: “Руки на себя наложить хотела от стыда”

14.08 / Королевская семья Норвегии поделилась серией фото со своих летних каникул

28.06 / Бывший муж Бледанс показал любовь особенного сына к младшей сестре

08.09 / Мнение: Стремительным домкратом

15.01 / Мнение: Памятки о защите границ

08.11 / В России за сутки ковид подхватили 39 400 человек

18.05 / Объемная элегантная пикси для женщин старше 45+

27.07 / Илон Маск ответил на угрозы обещавшего отрезать ему гениталии Джонни Деппа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика