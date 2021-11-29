Бывший министр обороны США Эспер подал в суд на Пентагон

Эспер готовит к публикации в мае книгу под названием “Священная клятва”, которую характеризует как “полный и неприукрашенный отчет об истории страны, особенно ее самых сложных периодов”.

Как поясняет газета, сотрудники исполнительной власти – от высокопоставленных чиновников уровня государственного секретаря и советника по национальной безопасности до федеральных агентов и прокуроров – должны представлять свои рукописи в управление предварительной публикации и проверки безопасности, чтобы не допустить возможного ущерба национальной безопасности.

В результате проверки, по словам Эспера, чиновники Пентагона запретили публиковать значительную часть его мемуаров.

“Существенный фрагмент текста изымается из публикации под предлогом секретности. Изъятый текст имеет решающее значение для изложения важных историй, затрагиваемых в рукописи”, – говорится в иске, поданном в Федеральный окружной суд в Вашингтоне.

Бывший глава Пентагона обвинил нынешнюю администрацию США в ущемлении “конституционных прав, защищаемых первой поправкой” о свободе слова.

Он уточнил, что чиновники оборонного ведомства, которые проверяли его мемуары, “просили не цитировать бывшего президента Трампа и других на встречах, не описывать разговоры между бывшим президентом и мной, а также не использовать определенные глаголы или существительные при описании исторических событий”.

Также, по словам Эспера, его попросили вычеркнуть “взгляды на действия других стран, на разговоры, которые я провел с иностранными официальными лицами, и на международные события, о которых широко сообщалось”.

Бывший чиновник уверен, что в рукописи нет ничего, что было бы засекречено или ставило под угрозу национальную безопасность США. Он назвал обращение в суд “единственным доступным способом рассказать всю свою историю американскому народу”.

Эспера также обеспокоило, что некоторые истории из черновика рукописи внезапно стали появляться в новостных статьях.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что управление “серьезно относится к своим обязательствам по уравновешиванию национальной безопасности и желаний автора”. Он заявил, что воздержится от дальнейших комментариев, учитывая, что вопрос сейчас находится в процессе судебного разбирательства.

Контекст:

23 июля 2019 года Сенат США утвердил кандидатуру Эспера на должность министра обороны Соединенных Штатов. Он пробыл в этой должности менее полутора лет – экс-президент США Дональд Трамп уволил его вскоре после поражения на президентских выборах в 2020 году.

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