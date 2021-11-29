Соловей: Украина шесть лет не покупает газ у РФ. Пропагандистские шоу на их ТВ выходят с вопросами: “Ще не змерзла Україна?” Не твоя, вот и бесишься

“Ще не змерзла Україна?”

С такими вопросами выходят пропагандистские шоу на российском ТВ. А все эти атаки только потому, что уже шесть лет Украина не покупает газ для себя у российского “Газпрома”.

Все это время российская пропаганда предсказывает украинцам очередной новый ледниковый период.

А что же было в эпоху “дешевого российского газа”?

Если забыли, то напомним: тогда Россия при случае прибирала к рукам за газовые долги все, до чего могла дотянуться: Черноморский флот, самолеты дальней авиации, ракеты, заводы, фабрики и другие объекты промышленности. Даже за жалкую харьковскую скидку в $100 в Харькове фактически был продан Крым, потому что заключенные соглашения создали возможности для дальнейшей оккупации полуострова.

Как сейчас реагирует Россия на отказ от российских услуг? По современной поговорке: “Не твоя, вот и бесишься”.

Источник: Соловей Игорь / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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