 

В России пьяный “казак” с шашкой пытался на лошади заехать в супермаркет. Видео

29.11.2021, 19:18, Новости дня
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К участковому поселка обратился директор магазина с сообщением, что в помещении “мужчина разъезжает верхом на лошади и пытается на животном заехать в торговый зал”. На место прибыл полицейский наряд.

“К моменту приезда сотрудников полиции всадник находился возле магазина. Он ездил перед входом в супермаркет и размахивал предметом, похожим на шашку”, – говорится в сообщении. 

Отмечается, что, по внешним признакам, мужчина был пьян, но от освидетельствования отказался и стал вести себя агрессивно. Его доставили в отдел полиции. Задержанному 43 года. 

“В объяснении мужчина указал, что лошадь захотела хлеба, поэтому он заехал на ней в магазин, чтобы предоставить ей право выбора товара”, – рассказали в российской полиции.

На него составили административный протокол “за неисполнение законного требования сотрудников полиции” и поместили в комнату для административно задержанных ожидать решения суда.

Шашку полицейские изъяли и направили на экспертизу, которая должна установить, является ли она холодным орудием. 

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A post shared by ПОЛИЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ (@mvd_46)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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