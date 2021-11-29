В МИД РФ объяснили причину появления миграционных потоков на границе Белоруссии

Миграционные потоки на границе Белоруссии возникли в результате действий НАТО, происходящее – их ответственность, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Это прежде всего результат тех военных операций, которые проводили союзники либо в составе НАТО, либо отдельно», – сообщил политик в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

Он отметил, что происходящее является результатом действий «мирного» НАТО по геополитическому освоению пространств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что на границе был убит мигрант, его тело подкинули белорусским пограничникам.

Ранее сообщалось, что на границе между Польшей и Белоруссией тысячи мигрантов разбили стихийный лагерь, желая попасть в ЕС. Несколько недель назад в пункте пропуска «Брузги» в Гродненской области несколько человек предприняли попытку прорвать границу, но встретили сопротивление. Польские пограничники применяли спецсредства. Позже власти Белоруссии заявили о готовности для размещения мигрантов пункта пропуска транспортно-логистический центр.