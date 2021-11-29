Почетное жюри определило лауреатов Премии «Знание»

В отеле «Интерконтиненталь» состоялось закрытое заседание почетного жюри просветительской премии «Знание», на котором деятели науки, культуры и искусства, представители бизнеса и государственные деятели выбрали 27 лауреатов из 103 финалистов. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения 7 декабря.

Тематика проектов, представленных на суд жюри, самая разнообразная: сохранение культуры малых народов, изучение Арктики и космоса, проекты в области сохранения исторической памяти, в том числе, о Великой Отечественной войне. Большое число заявок связано с популяризацией науки, ряд просветителей работают с темой доступности знаний и инклюзией, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Меня очень радует, что более трех тысяч авторов проектов и просветителей из 80 регионов подали заявки на премию. Это говорит о том, какое огромное количество людей прилагают усилия, чтобы передавать знания подрастающему поколению. Для молодежи, у которой есть большой спрос на получение знаний, – это всегда личный пример человека, который попробовал – и у него получилось. Значит, десятки и сотни тысяч молодых ребят и девчонок тоже попробуют. От того, насколько смелыми, открытыми и творческими они будут в своих мечтах и поступках, во многом зависит не только их судьба и успех, но и благополучие страны в целом», – отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В приветственной речи Сергей Кириенко выразил отдельную благодарность членам экспертной комиссии, в состав которой вошли более 300 человек – представителей крупнейших компаний страны, общественных и образовательных организаций: «Они провели огромную работу, чтобы из более чем трех тысяч заявок выбрать самые достойные, которые мы оцениваем сегодня».

Также первый заместитель руководителя администрации президента РФ поблагодарил членов Почетного жюри, которые своим личным участием подтвердили высокий статус Премии «Знание» и общественную значимость темы просветительства в России.

В состав Почетного жюри вошли Михаил Пиотровский, Виктор Садовничий, Зельфира Трегулова, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Владимир Машков, Константин Хабенский, Александр Сергеев, Михаил Ковальчук, Сергей Кравцов, Ольга Любимова, Владимир Мединский, Валерий Фальков, Андрей Фурсенко, Виктор Вексельберг, Герман Греф, Александр Дюков, Алексей Лихачев и многие другие.

Заявки оценивались по 14 номинациям. Среди них – проекты и деятели в сфере науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства. Также жюри рассматривало претендентов на победу за просветительские фильмы и мероприятия, за просветительскую деятельность в школах и вузах, на ТВ, радио и в интернете.

Одновременно открылось народное голосование в специальной номинации «По версии слушателей», которое продлится до 6 декабря на сайте.

Торжественная церемония награждения состоится в Московском театре мюзикла 7 декабря 2021 года. Лауреаты Премии будут приглашены к сотрудничеству с обществом «Знание» и получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук», который открывает доступ к широким возможностям своей мультимедийной инфраструктуры, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента. Резиденты центра также получат поддержку общества «Знание» в их продвижении на широкую аудиторию.

Премия учреждена Российским обществом «Знание» для признания заслуг российских просветителей, выявления значимых просветительских проектов и подтверждения высокого статуса лектора в России. Премия будет вручаться ежегодно.

Всего на соискание премии было подано 3053 заявки из 80 регионов России. Самыми популярными номинациями среди участников премии стали «За общий вклад в просвещение» (14%), «Культура и искусство» (12%), «За активную просветительскую деятельность в школе» (11%) и «История» (10%).

В топ-10 регионов по количеству заявок вошли Московская, Ленинградская, Ростовская, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, а также Удмуртская Республика.