 

Мнение: Пандемическое соглашение

29.11.2021, 18:56, Разное
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Начала работу чрезвычайная сессия ВОЗ, на которой предлагается принять обязывающий национальные правительства документ «Пандемическое соглашение». В «соглашении» будут предусмотрены:

единоличное право ВОЗ объявлять о наступлении очередной «пандемии»;

отмена верховенства прав человека при наступлении «пандемических» режимов;

радикальные ограничения прав профсоюзов;

наделение НКО и иных неопределенных структур правом наравне с государствами участвовать в установлении международных законов;

обязанность стран запрашивать внешнюю помощь, в случае, если они не справляются с «пандемией» своими силами.

Расшифровка соглашения прозрачна: ВОЗ будет вправе без согласования с кем бы то ни было объявлять режим пандемии, в ходе которого глобально будут отменены все права человека, а неправительственные структуры получат равные права с правительственными. В случае, если национальное правительство не в состоянии исполнить инструкции ВОЗ, оно обязано (не имеет право, а именно обязано) запросить внешнюю помощь.

Помнится, наше бункерное чудо било себя в грудь рассказами про верховенство российского законодательства над международным, если это противоречит национальным интересам. Теперь это обещание будет там же, где и его президентское слово и офицерская честь насчет обещания не поднимать пенсионный возраст.

В целом это сдача суверенитета страны глобальным террористическим группировкам. Достойное завершение карьеры нашего президента.

Очевидно, что подобное соглашение нельзя подписывать ни при каких обстоятельствах и условиях, оно полностью противоречит всем национальным интересам нашей страны. Хотя, возможно, это условие, на котором наша знать будет допущена в предбанник нового мирового порядка. Тогда да — вопросов нет. Интересы бандитов, воров, наркоторговцев и проституток — превыше интересов страны и народа.

Источник: Эль Мюрид



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