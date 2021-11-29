Мнение: Объявление для талантливых авторов

Талантливых – но пока непризнанных! Есть уникальный шанс – получить рецензию на свое произведение в популярном журнале Сапожника, 6 место в рейтинге ЖЖ , самый читаемый на сегодня “литературный” блог! Условие одно – Сапожник пишет то, что думает, честно описывает свои впечатления от вашего гениального труда, не скрывая и недостатков (если он их нашел), и своего восторга (если он появился).

Спасение рук утопающих – дело рук самих утопающих! Никто не поможет автору, кроме другого автора. В общем, если готовы – пишите в личку или на [email protected] Если нет – просто читайте рецензии. Как говорил кто-то из великих: “Талантам надо помогать – посредственность пробьется сама”.