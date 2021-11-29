 

Мнение: Объявление для талантливых авторов

29.11.2021, 18:54, Разное
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Талантливых – но пока непризнанных! Есть уникальный шанс – получить рецензию на свое произведение в популярном журнале Сапожника, 6 место в рейтинге ЖЖ, самый читаемый на сегодня “литературный” блог! Условие одно – Сапожник пишет то, что думает, честно описывает свои впечатления от вашего гениального труда, не скрывая и недостатков (если он их нашел), и своего восторга (если он появился).

Спасение рук утопающих – дело рук самих утопающих! Никто не поможет автору, кроме другого автора. В общем, если готовы – пишите в личку или на [email protected] Если нет – просто читайте рецензии. Как говорил кто-то из великих: “Талантам надо помогать – посредственность пробьется сама”.

Источник: Размышления вольного социолога



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