Мнение: Планы военного строительства Талибана

Талибан объявил, что планирует создать собственные ВВС, а также иметь регулярную армию в 100 000 человек.

Представители сформированного движением «Талибан»(запрещено в РФ) Министерства обороны Афганистана объявили о начале работы над созданием новых военно-воздушных сил. Занимающий должность главы ведомства Мухаммад Якуб подчеркнул, что авиационные формирования не будут зависеть от помощи других стран. Соответствующее заявление он сделал на встрече с персоналом аэропорта Кабула в минувшую пятницу. «Мы создадим ВВС, которые не будут нуждаться в поддержке США, Индии, Пакистана, Узбекистана и Таджикистана», — сказал чиновник.

Талибы не первый раз озвучивают данную позицию, которая касается реформирования вооруженных сил страны. Ранее официальные лица радикального движения говорили о том, что планируют создать национальную армию численностью 100 тысяч человек.

Как в ходе своего недавнего визита в Пакистан говорил глава талибского МИД Амир Хан Муттаки, Афганистану нужны относительно небольшие, но хорошо обученные вооруженные силы. В распоряжении «Талибана» в настоящее время находится колоссальное количество оружия, полученного в результате захвата власти в государстве. Помимо техники, стоявшей на вооружении афганской армии, в руки талибов попали и боевые машины, брошенные поспешно отступающими силами США и их союзников. Общая стоимость американской продукции ВПК в Афганистане составляет свыше 85 млрд долларов. Благодаря этому, «Талибан» стал самой вооруженной радикальной группировкой в мире.

С момента захвата Кабула силы движения регулярно используют свое новое оснащение и перебрасывают его в разные части страны. Так, в середине ноября они провели в Кабуле большой военный парад, по официальной версии, приуроченный к завершению подготовки новых 250 военнослужащих. Талибы прошли по столице маршем, используя при этом бронемашины М1117 и вертолеты Ми-8/17. При этом все боевики были вооружены штурмовыми винтовками М4.

По мнению экспертов, истинной целью этого мероприятия была демонстрация силы — радикалы хотели показать всему миру, что теперь они являются не просто повстанческой группировкой, а имеют свою регулярную армию.

Также в последние несколько дней в социальных сетях появились кадры, на которых были запечатлены колонны военной техники. По словам очевидцев, все боевые машины вывозились в соседний Пакистан. Талибские чиновники в официальном заявлении опровергли эту информацию. «Мы полностью отвергаем контрабанду военного оборудования в Пакистан. Никому не позволим этого делать», — сказал Саид Хости, пресс-секретарь афганского МВД.

Сейчас точное нахождение вооружения не известно, радикальное движение не публикует официальных отчетов о своих действиях и перемещениях военного имущества. Также нет никакой информации об использовании авиационной техники, которая находилась на базах афганских ВВС до захвата власти в стране талибами.

https://riafan.ru/1562690-taliby-planiruyut-sozdat-v-afganistane-nezavisimye-vvs – цинк

1. С учетом захваченных самолетов и вертолетов, особых проблем с созданием ВВС как таковых нет. Проблемы скорее связаны с их функционированием. Несмотря на то, что часть пилотов старых ВВС перешла на службу Талибану, их недостаточно, поэтому встает вопрос организации обучения новых пилотов, что требует поддержания режима летной практики, что влечет за собой расход ГСМ и зап.частей, с чем также могут быть проблемы.

2. Большая проблема возникнет с комплектующими и обеспечением длительной эксплуатации трофейных машин, так как собственного производства у Афганистана нет. Соответственно, несмотря на пафосные рассказы о том, как они будут создавать ВВС без опоры на внешние источники, в случае серьезного подхода к этому вопросу, талибам так или иначе потребуется искать комплектующие за рубежом. Само собой, талибы будут требовать вернуть им самолеты, которые улетели в республики Средней Азии во время падения режима Гани и бегства США. Часть улетевших самолетов и вертолетов вполне может пополнить ВВС Афганистана, а часть пойти на зап.части в рамках каннибализации.

3. Быстрым и относительно дешевым вариантом может стать закупка партии ударно-разведывательных БПЛА у Турции или Китая после завершения процесса легализации Талибана. Покупка "Байрактаров" или "Винг Лонгов", опять же, под соусом борьбы с вилаятом Хорасан на территории Афганистана. Эрдоган, наверняка с удовольствием продаст талибам БПЛА, если те согласятся рассмотреть возможность турецкого развертывания на территории Афганистана (хотя РФ и Китай наверняка будут против таких раскладов). В качестве альтернативных каналов получения БПЛА могут выступить Пакистан и Катар.

4. Относительно армии, то заявленная численность достаточно скромная, практически в 3,5 раза меньше, чем афганская армия при Гани. Часть новой армии составят боевики Талибана, которые продолжат военную службу. Другая часть – это продукт подготовки в соответствующих лагерях, которые из горных районов сейчас переместились в расположение бывших армейских корпусов и учебных заведений старой армии. Такой расклад обеспечит достаточно высокую лояльность вооруженных сил новому правительству и в тоже время не будет нагружать скудный бюджет необходимостью чрезмерных расходов на оборону.

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