 

Прически из 90-х, которые станут горячим трендом 2022-го: что будет в моде (правда, с небольшими модификациями)

29.11.2021, 18:50, Разное
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Волосы создают настоящую красоту. Благодаря правильно подобранной прическе образ становится более эффектным и красивым. Сейчас в моде прически из 90-х, которые отлично подходят как для средней, так и для короткой длины. С помощью эффектной стрижки можно красиво подчеркнуть свой образ и стиль.

Красивые кудряшки

Тренд на гофре и текстурированные волосы снова на пике. Сейчас красивый объем на волосах разной длины создают не просто для укладки, но и для распущенных прядей. Выглядит это очень женственно и натурально.

Гофре помогает визуально добавить пышности и сделать пряди толще. В моде простота и натуральность, поэтому естественные, слегка взбалмошные волосы будут также востребованы. Создать прическу несложно, достаточно просто распустить волосы и расправить пряди пальцами.

Для обладательниц густых и пышных волос будет актуальным тренд на афрокудри, с помощью которых волосы получат просто нереальный объем и пышность.

На все времена

Простой низкий или высокий хвост также отлично вписывается в повседневный стиль. Он делает образ сдержанным и в меру женственным. Для деловой дамы это отличный выбор.

Хвост выглядит лаконично и строго, но если хочется добавить больше жизни в образ и подчеркнуть нежность, то можно опустить несколько завитков по бокам и сделать с ними легкую укладку на пенку. Получится эффект нежный кудрей.

Такой образ говорит о сексуальности, мягкости и легкой женской воздушности. Он отлично вписывается в концепцию простоты и подчеркивает ее. Кстати, такой вариант отлично подходит для обладательниц круглого и квадратного лица, ведь визуально делает овал мягче и немного скрывает угловатый лоб.

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Высокие прически также популярны, особенно выделяется среди них простой пышный пучок. Сделать себе такую прическу довольно просто. Достаточно собрать все пряди высоко на затылке и замотать в узел.

На подиумах модных домов эта прическа занимает топовые позиции. А вот для обладательниц коротких волос подойдут контурные прически, которые хорошо подчеркивают форму и делают лицо максимально открытым.

Несложный выбор

Рваная микрочелка с небольшой длиной подчеркнет стрижку и добавит образу экстравагантности. Если раньше челка была довольно густой и длинной, то сейчас тренд полностью поменялся, и образ за счет этого выглядит по-новому.

Независимо от модных тенденций можно подбирать для себя те варианты, которые будут уникальными в плане сочетания с внешностью. Поэтому стилисты предлагают не отказываться от экспериментов и создавать новые интересные сочетания.



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