Голливудская актриса Линдси Лохан объявила о помолвке с финансистом из Дубая Бадером Шаммасом

Еще в начале 2020 года Линдси Лохан начала отношения с дубайским финансистом Бадером Шаммасом. Но пара никак не афишировала собственный роман до текущего момента. В своем “Инстаграм”-профиле Линдси опубликовала снимки с возлюбленным и сообщила подписчикам о помолвке.

Помолвка с финансистом

На выложенных фотографиях Лохан и Шаммас выглядят очень счастливыми. В посте Линдси сообщила фолловерам о своей помолвке с Бадером и оставила подпись: «Мое будущее. Моя семья. Моя жизнь. Моя любовь». На безымянном пальце женщины видно обручальное кольцо.

Майкл Лохан, который приходится отцом 35-летней артистке, очень раз за зятя и свою дочь. Мужчина гордится всем, что делает его наследница в жизни. Майкл считает Бадера замечательным парнем. Финансист оказывает на жизнь его дочери только положительное влияние. В общем Майкл дает им свое родительское благословение.

Об избраннике актрисы известно довольно мало. “Инстаграм”-профиль Шаммаса является закрытым. Судя по слухам, финансист начал встречаться с Линдси еще в начале 2020 года. Но пара не афишировала отношения до объявления самой Лохан в «Инстаграме» новости об их помолвке. Последние три года Бадер работает помощником вице-президента в дубайском отделении Credit Suisse. А до этого Шаммас занимался управлением капиталом в Кувейте.