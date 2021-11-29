Вокруг торговых центров возведут защитные сооружения для сдерживания штурмов антипрививочников

После введения QR-кодов для посещения общественных мест, охрана заведений столкнулась с большим количеством недовольных граждан. В некоторых регионах антипрививочники устроили настоящие штурмы торговых центров.

Первый подобный инцидент произошёл в субботу, 30 октября, в Улан-Удэ. Возле входа в ТЦ завязался конфликт, в конце которого посетители без QR-кодов оттолкнули охранника и силой пробились в здание, игнорируя санитарные требования. Если в первые недели подобные штурмы выглядели спонтанно и хаотично, то в последнее время эксперты отмечают высокий уровень подготовки и организации атак.

Так, в Екатеринбурге группа пенсионеров, вооруженных арбалетами и бейсбольными битами, предложила охране пропустить их в торговые помещения, не оказывая сопротивления. Получив отказ, штурмовики смели ряды защитников и с криками «ТЦ наш!» разграбили отдел макаронных изделий.

В рамках реагирования власти подготовили и опубликовали методическое пособие по защите торговых центров. Для улучшения обороноспособности рекомендуется возвести вокруг здания линию инженерных сооружений, состоящую из рвов и колючей проволоки. В документе также советуется обеспечить защитников ТЦ достаточным количеством провианта на случай длительной осады.

Следование новым правилам пока остаётся добровольным, но в Госдуме рассматривают возможность сделать эту норму обязательной. В зависимости от населённости города и размера самого торгового центра, будет действовать один из пяти стандартов, последний из которых предусмотривает применение ограды под напряжением и автоматических водомётных турелей.

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