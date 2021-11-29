 

Врачи рассказали о привкусе во рту, проявляющемся при раке желудка

29.11.2021, 18:28, Разное
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Врачи из Национальной службы здравоохранения рассказали о привкусе во рту, который появляется при прогрессировании рака желудка. На начальных стадиях данное заболевание проявляется нарушением пищеварения.
Из-за того, что опухоль увеличивается в размере, у человека могут появиться изжога и кислотный рефлюкс. Именно поэтому такие люди часто рассказывают о кислом привкусе во рту, но многие не обращают на это внимание, теряя время. К признакам рака желудка относится боль в средней части грудной клетки, тошнота, трудности с глотанием, быстрое чувство насыщения во время приема пищи.

У некоторых людей пропадает аппетит, появляется постоянное чувство усталости. Особую опасность представляет это состояние, если оно длится около двух недель и не проходит. Это должно стать поводом для незамедлительной консультации с врачом, так как своевременное лечение может помочь побороть недуг и сохранить жизнь. Несмотря на это, такие симптомы могут возникать и в результате других проблем со здоровьем, но обследование поможет определить реальную причину ухудшения самочувствия.

Чтобы избежать появления рака желудка, следует сократить количество потребляемого красного и переработанного мяса. Речь идет о говядине, баранине, свинине, телятине, оленине, колбасах, беконе, ветчине, мясных деликатесах, паштетах, консервах из мяса.

Источник: www.medikforum.ru



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