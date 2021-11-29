“Ситуация выглядит очень мрачно”. Решение о вторжении в Украину лежит на столе в Кремле – Кулеба

Кулеба отметил, что недостаточно учитывать только ситуацию на границе Украины и России, чтобы оценить опасения относительно вторжения России.

“Мы видим мощное российское военное присутствие вдоль украинской границы. Мы пока не видим, чтобы они формировали ударные группы, но есть большое количество российских солдат на границе, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма и много военной техники, не предназначенной для обороны. К примеру, среди техники мы видим ракетные комплексы и оборудование для блокировки радиосвязи. Второй элемент – подход, который Россия демонстрирует в дипломатической сфере, в рамках нормандского формата и трехсторонней контактной группы. ТКГ заблокирована, нормандский формат пока нормально не функционирует, поскольку Россия отказывается проводить его саммит или министерскую встречу”, – сказал министр.

Глава МИД продолжил, что одним из факторов также является отношение РФ к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

“У наблюдателей нет свободного доступа ко всей не подконтрольной Киеву территории, их работе создаются препятствия, об этом свидетельствуют отчеты ОБСЕ. Россия не уважает ОБСЕ и не хочет, чтобы миссия могла работать по всей территории Донбасса”, – пояснил он.

Кулеба добавил, что Беларусь “становится источником нестабильности и угрозы соседям”. Для Украины, по его словам, это означает значительное растяжение ресурсов для защиты границы с Беларусью, отвлекает силы и внимание страны.

“Следующим элементом является газовый кризис, давление России на энергорынок и усилия по завершению сертификации газопровода “Северный поток – 2″. Все эти компоненты следует рассматривать комплексно. Когда все собрать вместе, ситуация выглядит очень мрачно. Безусловно, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. Нет свидетельств, что решение о его реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них на столе. Сегодня Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы избавить Россию от желания выбора в пользу вторжения. Этого не добиться уступками, а лишь мощной политикой сдерживания”, – резюмировал глава МИД.

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

The New York Times писала 25 ноября, что администрация президента США Джо Байдена сосредоточена на дипломатических каналах, чтобы сдержать и отговорить Путина от вторжения РФ в Украину. Это в конечном итоге может включать вторую личную встречу между Байденом и Путиным.

Столтенберг, комментируя накопление войск РФ возле границы Украины, говорил в интервью Welt am Sonntag, что Россия и раньше применяла насилие против соседей, поэтому в НАТО не могут считать, что это просто блеф.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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