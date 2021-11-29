Радуцкий: Пока нет данных, что “Омикрон” снижает эффективность вакцины. Поэтому прививайтесь, чтобы защититься от никуда не исчезнувшей “Дельты”

Тема дня – распространение нового штамма коронавируса “Омикрон”.

Новую мутацию вируса, появившуюся в Южной Африке, уже обнаружили в Германии, Бельгии, Италии, Великобритании, Австралии и других странах. Весь мир обсуждает появление “Омикрона”, некоторые страны закрывают авиасообщение, чтобы остановить распространение нового штамма.

По предварительным данным “Омикрон” чаще, чем “Дельта”, инфицирует молодежь, скорее распространяется и поражает переболевших. По словам медиков из ЮАР, главные симптомы – это сильная усталость, головная боль, высокая температура. Утраты обоняния и вкуса у больных не наблюдалось.

В ВОЗ отмечают, что пока неясно, приводит ли новый штамм коронавируса к более тяжелому течению болезни по сравнению с другими мутациями вируса.

Какие шаги должна сделать Украина для снижения рисков:

Не ждать, а вакцинироваться.

Пока что нет подтвержденных данных, что “Омикрон” снижает эффективность вакцины. Поэтому украинцам не стоит ждать, пока ученые будут решать, адаптировать ли существующие вакцины под новый штамм. Массовое распространение нового штамма занимает довольно продолжительное время. Вспомните, штамм “Дельта” появился в Индии осенью 2020 года, в Европе – зимой. В Украине первые два случая были зафиксированы в конце июня, а массово украинцы стали им болеть в сентябре. Так что сегодня гораздо важнее защитить себя от никуда не исчезнувшего штамма “Дельта” и от которого ежедневно погибают сотни украинцев!

Обязательно делать прививки переболевшим.

Если человек переболел, то согласно рекомендациям Минздрава ему нужно вакцинироваться через 28 дней. Перенос болезни не гарантирует, что вы не заболеете повторно. Предварительные данные говорят о вероятном повышенном риске повторного заражения коронавирусом штамма “Омикрон”. Итак, вторая рекомендация – обязательно вакцинироваться всем переболевшим.

Ускорить решение о введении “бустерной” дозы.

Для групп риска и тех, кто на переднем крае борьбы с болезнью, нужно уже позволить делать “бустерную” дозу. Старики и медицинские работники должны получить возможность усилить защиту от СOVID-19.

Готовиться к следующей волне.

Недавно Верховная Рада выделила 800 млн грн на закупку и установку кислородных станций, также мы упростили процедуру закупки оборудования. Третья волна коронавируса пошла на убыль. Ближайшие месяцы нужно использовать для анализа ошибок, выявления “слабых мест” и усиления системы здравоохранения. Мы должны быть готовы к еще более суровым испытаниям.

И напоследок. Новый штамм – это не повод паниковать. Это повод еще раз понять, что мир изменился. Повышенное внимание к здоровью – обязательная вакцинация, масочный режим в публичных местах, социальная дистанция, рутинная прививка, периодические медицинские осмотры – должны стать частью нашей жизни.

Источник: Михаил Радуцкий / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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