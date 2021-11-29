 

В Газпроме не увидели признаков возможного снижения цены на газ

29.11.2021, 18:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ компании «Газпром» заявили, что не считают форвардные цены на газ в Европе около 1000 долларов кубометров устойчивыми, но признаков их заметного снижения пока нет. Об этом сообщил глава финансового департамента компании Александр Иванников.

«Мы видим, что они уже начали негативно влиять на спрос. Тем не менее, учитывая фактор ПХГ и наступивший отопительный сезон в Европе и Азии, котировки форвардных контрактов на газ не предполагают заметного снижения цен в ближайшие месяцы», – цитирует Иванникова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе впервые превысили отметку 1100 долларов за тысячу кубометров. Вице-премьер Александр Новак рассказал, что РФ обеспечена запасами нефти при нынешних условиях составляет около 30 лет, а газа – около 50 лет. 



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