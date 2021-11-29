 

РФПИ заявил о готовности модифицировать «Спутник V» для борьбы со штаммом «омикрон»

29.11.2021, 18:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНесколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены уже к 20 февраля 2022 года, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«В Институте Гамалеи считают, что Спутник V и «Лайт» нейтрализует «омикрон», поскольку они обладают наибольшей эффективностью… В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз [модифицированной вакцины] Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года», – приводятся его слова в официальном Twitter вакцины.

Ранее в компании BioNTech объявили о старте изучения нового штамма коронавируса «омикрон», а также о работе над адаптацией вакцины, если существующая версия препарата не подойдет для борьбы с вирусом.

ВОЗ после экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм – B.1.1.529 получил название омикрон.

Также в организации отметили высокий риск, если новый вид вируса будет распространяться по всему миру. Отмечается, что пока ни одного случая смерти от «омикрона» не было зафиксировано. Вирус могут выявлять большинство существующих тестов на коронавирус. 



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