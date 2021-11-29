“Польские мерзавчики” хотят разрушить Евросоюз – Лукашенко

“Эти польские мерзавчики поехали уже по странам. И вчера обратили внимание, куда [премьер-министр Польши Матеуш] Моравецкий поехал? В Великобританию. Вот посмотрите, в течение года-двух они хотят с подачи Америки разрушить Европейский союз”, – сказал он.

Лукашенко считает, что проблемы в евроатлантическом блоке начались после введения в ЕС собственной валюты (евро), которая создала угрозу доллару.

“Не случайно вышла Великобритания из Евросоюза, ведь она ничего не нашла в этом. И сейчас ставка делается на Польшу. Они уже… начинают в открытую заявлять: закончатся дотации из Евросоюза – нам ЕС не нужен. Поэтому все делается для разрушения Европейского союза”, – заключил он.

ВИДЕОВидео: Минская правда / Youtube

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

Из-за миграционного кризиса 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела канцлер Германии Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси, однако Германия отклонила предложение Лукашенко принять 2 тыс. мигрантов из Беларуси.

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

В тот же день он заявил, что США хотят развязать войну руками поляков, балтийцев и украинцев.

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