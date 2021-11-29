 

«Одноклассники» назвали претендентов на звание лучшего российского контента для соцсетей

29.11.2021, 17:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтартовала онлайн-премия лучшего российского контента «Самый ОК» – голосование пользователей за лучший фильм, хит, сериал, шоу и трансляцию года. В каждую номинацию вошли топ-пять самого популярного контента в своей категории у пользователей ОК в 2021 году.

Голосовать можно с 29 ноября до 12 декабря включительно, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Главное условие номинации – контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, трансляция, музыкальный трек. ОК подведут итоги премии 13 декабря.

В категории «Фильм года» представлены «Майор Гром: Чумной Доктор», «Последний богатырь: Корень зла», «Батя», «Пальма», «Конек-Горбунок»,

На звание «Хит года» претендуют композиции: HammAli & Navai «Птичка», Альбина Джанабаева «Пообещай», Анет Сай, NILETTO «Не люблю?», Max Barskih & Zivert «Bestseller», LOBODA «Родной».

Номинацию в категории «Сериал года» получили: «Угрюм-река», «Мир! Дружба! Жвачка! 2», «Вампиры средней полосы», «Преступление», «За час до рассвета»,

«Шоу года» могут стать: «Голос. Юбилейный сезон», «Ты супер!», «Беременна в 16», «Дуэты», «Ледниковый период».

В категории «Трансляция года» определены следующие номинанты: «Евровидение-2021», «Вызов. Первые в космосе», «Алые паруса», «БЕТСИТИ. Кубок РФ по футболу», «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / США объявили о введении санкций против иранских организаций за продажу оружия

17.02 / Euronews – Франция оштрафовала Google на €1,1 млн за обман с рейтингом отелей

16.09 / В ЕК предложили создать Европейский союз здравоохранения

24.08 / Twitter отметил пост Трампа о COVID-19 специальным предупреждением

01.10 / ВОЗ не выявила свидетельств сезонности COVID-19

09.07 / Кремль оценил возможность вакцинации от коронавируса всего населения России

19.05 / Хакеры потребовали 20 млн долларов у системы здравоохранения Ирландии

22.10 / NASA установит на Луне ядерный реактор

09.11 / Познер отказал РФ в звании «великой державы»

03.11 / Денисова: Саакашвили пьет 6–7 литров воды. Ему дают ежедневно 30 таблеток и две капельницы. Но все равно голодовка отражается на его здоровье

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика