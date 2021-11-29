«Одноклассники» назвали претендентов на звание лучшего российского контента для соцсетей

Стартовала онлайн-премия лучшего российского контента «Самый ОК» – голосование пользователей за лучший фильм, хит, сериал, шоу и трансляцию года. В каждую номинацию вошли топ-пять самого популярного контента в своей категории у пользователей ОК в 2021 году.

Голосовать можно с 29 ноября до 12 декабря включительно, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Главное условие номинации – контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, трансляция, музыкальный трек. ОК подведут итоги премии 13 декабря.

В категории «Фильм года» представлены «Майор Гром: Чумной Доктор», «Последний богатырь: Корень зла», «Батя», «Пальма», «Конек-Горбунок»,

На звание «Хит года» претендуют композиции: HammAli & Navai «Птичка», Альбина Джанабаева «Пообещай», Анет Сай, NILETTO «Не люблю?», Max Barskih & Zivert «Bestseller», LOBODA «Родной».

Номинацию в категории «Сериал года» получили: «Угрюм-река», «Мир! Дружба! Жвачка! 2», «Вампиры средней полосы», «Преступление», «За час до рассвета»,

«Шоу года» могут стать: «Голос. Юбилейный сезон», «Ты супер!», «Беременна в 16», «Дуэты», «Ледниковый период».

В категории «Трансляция года» определены следующие номинанты: «Евровидение-2021», «Вызов. Первые в космосе», «Алые паруса», «БЕТСИТИ. Кубок РФ по футболу», «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света».