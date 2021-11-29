 

Бывший муж Бородиной Курбан Омаров пересадил волосы с головы на бороду

29.11.2021, 16:46, Разное
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Экс-супруг Ксении Бородиной решил кардинально изменить свою внешность. В Турции Курбану Омарову сделали операцию по пересадке волос.
Курбан Омаров активно ведет свой блог ZIMA LIVE на YouTube. Около 4-х часов назад бисзнесмен выложил пост в Instagram, где рассказал о выходе новой серии на его канале. В ролике Омаров показал свое кардинальное преображение: ему пересадили волосы с головы на щеки и подбородок. Оперировали блогера в турецкой клинике.

Подписчики неоднозначно отнеслись к изменениям Кубрана Омарова. В комментариях под видео можно увидеть много негатива, многие считают, что бизнесмену было лучше без бороды. По всей видимости, сам бизнесмен доволен сменой имиджа, он заявил, что борода «прибавила ему брутальности». В Instagram блогер поблагодарил врачей за проделанную работу.



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