 

Диетолог Хачирова предупредила о вреде крепкого чая для здоровья

29.11.2021, 16:46, Разное
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Врач-диетолог Асият Хачирова предупредила россиян о том, что чай может быть вреден для здоровья. Опасным является напиток, который крепко заварен.
Многие считают чай очень полезным, но при неправильном приготовлении он может навредить. Крепкая заварка способна спровоцировать состояние, которое сравнивается с опьянением. Люди ощущают легкую эйфорию, присутствует тревожность, иногда поднимается артериальное давление, наблюдается учащенное сердцебиение. Когда воздействие чая на организм снижается, человек чувствует слабость и тошноту.

В крепко заваренном чае содержится много теина (чайного кофеина). Данное вещество и вызывает опьянение. Иногда напиток становится вредным, поскольку в него добавляются своеобразные ягоды и травы. Например, в составе окопника содержится пирролизин, способный спровоцировать поражение печени, пишет портал «Глобал. МСК».

Источник: www.5-tv.ru



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