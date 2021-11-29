 

Стало известно имя нового тренера “Манчестер Юнайтед”

29.11.2021, 16:42, Новости дня
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По окончанию сезона Рангник продолжит работу консультанта еще в течение двух лет.

“Ральф – один из самых уважаемых тренеров-новаторов в европейском футболе. Он был нашим кандидатом номер один на должность временного тренера, что отражает бесценные навыки, которые он принесет из почти четырех десятилетий опыта. Все в клубе с нетерпением ждут возможности поработать с ним в предстоящем сезоне”, – заявил спортивный директор “Манчестер Юнайтед” Джон Мерто.

Временный главный тренер “Манчестер Юнайтед” Майкл Каррик будет руководить командой до тех пор, пока не будет оформлена рабочая виза Рангника.

Контекст:

Предыдущим тренером “Манчестер Юнайтед” был Уле Гуннар Сульшер, который стал и.о. главного тренера в декабре 2018-го. В апреле 2019 года он был официально утвержден главным тренером и с тех пор провел во главе команды 149 поединков – 78 побед, 33 ничьих и 38 поражений.

21 ноября стало известно, что “Манчестер Юнайтед” уволил Сульшера с поста главного тренера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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