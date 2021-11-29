 

В одесской школе во время перемены упал кусок потолка

29.11.2021, 16:42, Новости дня
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В сообщении написали, что минимум один ребенок получил травмы.

Директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, что кусок штукатурки упал после первого урока, во время перемены. В этот момент в классе находились и дети, и учитель. Комментарий Буйневич опубликовали в YouTube-канале мэрии Одессы.

“К счастью, никто не пострадал”, – отметила чиновница.

Она добавила, что медики осмотрели ребенка, о котором писали в соцсетях.  По словам Буйневич, с ним все в порядке.

“Кабинет, в котором прозошел инцидент, находится на втором этаже трехэтажного здания. Никакого отношения к крыше учреждения это не имеет. Хочу отметить, что в этой школе нет проблем с кровлей, его недавно ремонтировали”, – уточнила директор департамента.

Детей перевели в другой класс, обстоятельства происшествия изучают специалисты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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