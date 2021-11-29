 

«Вакцина» стала словом 2021 года

29.11.2021, 16:28, Разное
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Всего за 2021 год популярность слова выросла на 601%, а за последние два года на 1048%. В августе этого года произошел дополнительный всплеск интереса к вакцинам. Составители словаря связывают это с общественной дискуссией вокруг прививок от COVID-19. 

«Слово «вакцина» в 2021 году означало гораздо больше, чем просто лекарство. Для многих это слово стало символом возможного возвращения к жизни, которую мы вели до пандемии. Но он также был в центре дебатов о личном выборе, политической принадлежности, профессиональных правилах, школьной безопасности, неравенстве в сфере здравоохранения и многом другом», — отмечают авторы. 

Ранее Оксфордский словарь также назвал «вакцину» словом года. В РФ же Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина поставил на первое место слово «спутник». 



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