Строительство четырех развязок на МКАД планируют завершить к 2024 году

Поскольку на старых развязках клеверного типа потоки транспорта пересекаются, возникает необходимость в строительстве новых развязок. Проблему решают современные направленные съезды в виде эстакад и тоннелей. Благодаря таким сооружениям пропускная способность увеличивается на треть.

Так, продолжается строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев сообщил, что движение по тем дорогам планируют запустить до конца 2022 года. На данный момент эта развязка готова на 44%.

Активно строится и развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. Эту магистраль планируют открыть в начале 2023 года. Тогда увеличится пропускная способность этого участка на 20%.

“Сейчас ведутся работы по устройству опор, пролетного строения путепровода через МКАД, временных и постоянных съездов, демонтаж существующего путепровода и переустройство инженерных коммуникаций. Общая готовность развязки оценивается в 24%”, – сообщил Бочкарев.

А в 2024 году откроют еще две развязки — на пересечении МКАД с Липецкой улицей, а также с улицами Верхние Поля и Капотней. О строительстве на этих участках ранее подробно писали “Дни.ру”.

Кстати, с 2012 года в Москве реконструировали 18 развязок. Это положительно повлияло не только на их пропускную способность, а также обеспечило полноценную связь транспортной инфраструктуры столицы и области.

Ранее сообщалось, что вдоль Алтуфьевского шоссе от станции метро “Владыкино” до МКАД высадили более 1,6 тысячи взрослых деревьев и кустарников. Новые растения появились и на рядом находящейся улице Милашенкова.