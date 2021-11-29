 

Крупное международное исследование раскрывает спектр осложнений, связанных с COVID-19

29.11.2021, 16:06, Новости дня
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Крупнейшее на сегодняшний день мультиинституциональное международное исследование осложнений COVID-19 на головном мозге показало, что примерно у одного из 100 пациентов, госпитализированных с COVID-19, вероятно, разовьются осложнения со стороны центральной нервной системы. Они могут включать инсульт, кровотечение и другие потенциально смертельные осложнения. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

«Много было написано об общих проблемах легких, связанных с COVID-19, но мы не часто говорим о других органах, которые могут быть затронуты», — сказал ведущий автор исследования, профессор радиологии и неврологии.

Он добавил: «Наше исследование показывает, что осложнения со стороны центральной нервной системы представляют собой важную причину заболеваемости и смертности в этой разрушительной пандемии».

Доктор Фаро начал исследование после того, как обнаружил, что существующая литература по осложнениям со стороны центральной нервной системы у госпитализированных пациентов, инфицированных COVID-19, основана на относительно небольшом количестве случаев.

Чтобы получить более полную картину, он и его коллеги проанализировали почти 40 000 случаев госпитализации пациентов с положительным диагнозом COVID-19 из семи университетских больниц США и четырех западноевропейских университетских клиник. Пациенты были госпитализированы с сентября 2019 года по июнь 2020 года. Их средний возраст составлял 66 лет, а мужчин было в два раза больше, чем женщин.

Наиболее частой причиной госпитализации были спутанность сознания и изменение психического статуса, за которым следовала лихорадка. Многие пациенты страдали такими сопутствующими заболеваниями, как гипертония, сердечные заболевания и диабет.

Было обнаружено 442 острых результата нейровизуализации, которые, скорее всего, были связаны с вирусной инфекцией. Общая частота осложнений со стороны центральной нервной системы в этой большой группе пациентов составила 1,2%.

Наиболее частым осложнением был ишемический инсульт с частотой 6,2%, за которым следовали внутричерепное кровоизлияние (3,72%) и энцефалит (0,47%), воспаление головного мозга.



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