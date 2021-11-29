 

Скончался режиссер фильма “Карнавал” Владимир Наумов

29.11.2021, 15:52, Разное
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Режиссер Владимир Наумов скончался сегодня, 29 ноября, на 94-м году жизни. Он работал над популярным фильмом «Карнавал».
Информацию о кончине Владимира Наумова подтвердили в Союзе кинематографистов РФ. Пока о причине смерти режиссера ничего не говорится. Информация о дате и месте прощания с народным артистом СССР отсутствует. Поклонники ждут комментариев от вдова знаменитости Натальи Белохвостиковой.

Владимир Наумов получил образование на режиссерском факультете ВГИКа. В 1983 году ему присвоили звание народного артиста Советского союза. Через два года он получил почетную Государственную премию. Наумов родился в творческой семьей в Ленинграде. Отец будущего режиссера был оператором, а мать – актрисой. После окончания школы Наумов решил связать свою жизнь с кинематографом, пишет портал Newinform.



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