Победитель “Танцев со звездами” Кузьменко: Судьи пишут комментарии в обед, на прогоне. Если круто станцуешь вечером, никто не оценит

“Если быть честным, судьи не всегда сами могут что-нибудь говорить. Я когда танцевал в первом [обновленном] сезоне, я долго не знал, что судьи пишут свои комментарии в обед, на прогоне. Мне потом сказали: “Ты должен стараться танцевать в обед, а не вечером, потому что если ты плохо станцуешь в обед, тебе напишут плохие комментарии. И если ты круто станцуешь вечером, никто этого не оценит”, – заявил Кузьменко.

Он также отметил, что оценки судьи также выставляют во время прогона.

В качестве примера он вспомнил танец, который танцевал в том сезоне паре со своей партнершей, украинской певицей Натальей Могилевской.

“У нас был номер толстяков. Для меня это был тяжелый эфир, потому что костюм весил 15 кг. Номер [продюсер] Володя Завадюк утвердил. Наташа, все знают ее темперамент, в обед поругалась с Вовой, со всеми, кто на канале был, и мы не вышли на прогон. Судьи, конечно же, пишут комментарии и ставят оценки в обед. И они написали комментарии, что плохой танец. И мы, когда станцевали его очень круто, без ошибок, нас судьи завалили, сказали: “Танец – говно, вы – говно, надо было крутить бедрами”, – описал события, происходящие за кулисами проекта, танцор.

Экс-продюсер этого проекта Наталья Фурманова, комментируя его заявление, отметила, такое может быть, но сама она при этом не присутствовала.

ВИДЕОВидео: AGASI / YouTube

Контекст:

Кузьменко принимал участие в “Танцах со звездами” трижды. Кроме Могилевской, его партнершами в разные периоды были певица Tayanna и Слава Каминская.

В паре с Могилевской Кузьменко в 2017 году победил на проекте.

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