Руководитель “Гарантированного покупателя” Улида понесет уголовную ответственность за нарушение в использовании средств “зеленых” инвесторов – юрист

“Антимонопольный комитет Украины согласно ч. 2 ст. 52 ЗУ “О защите экономической конкуренции” должен наложить штраф в размере до 10% от дохода (выручки) за последний отчетный год, предшествующий году наложения штрафа. Согласно финансовой отчетности ГП “Гарантированный покупатель” за 2020 год, чистый доход составлял 67 млрд грн, соответственно штраф составит 6,7 млрд грн”, – считает Трохимец.

Он убежден, что уголовная ответственность для руководителя ГП “Гарантированный покупатель” – неотвратимое следствие за незаконные сделки со средствами “зеленых” инвесторов, поскольку отзыв госпредприятием части платежей, которые должны были быть направлены производителям энергии по “зеленому” тарифу, выходит за пределы закона.

“Дальнейшее затягивание невыплат отдельным “зеленым” – будет уже иметь уголовную ответственность для должностных лиц, которые давали неправомерные указания”, – считает эксперт.

Трохимец напомнил, что в Хозяйственном суде Киева представители “Гарантированного покупателя” признались, что решение не платить по долгу было принято “на самом верху”.

“На рынке ходят слухи, что и.о. директора “ГарПока” планирует авансом распределить между производителями “зеленой” электроэнергии, отозванные и причитающиеся группе ДТЭК платежи на 3 млрд грн. Это станет грубым нарушением законов Украины”, – заявил юрист.

https://www.facebook.com/trokha1982/posts/1973770952801522

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК “Укрэнерго” $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации “Обозревателя”, вечером 13 ноября Кабмин на уровне “Ощадбанка” заблокировал погашение долгов перед “зелеными” инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями “зеленой” генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

После действий с деньгами со стороны ГП “Гарантированный покупатель” упали котировки еврооблигаций НЭК “Укрэнерго” и суверенные кредитные показатели государства Украина.

“Обозреватель” писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями “зеленой” генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

—