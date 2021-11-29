Как носить сапоги выше колена и с чем их сочетать, чтобы создать стильный образ

Высокие сапоги в этом году являются лидерами среди обуви для холодного периода. А все потому, что в моду неожиданно для всех вернулись дерзкие мини-юбки. Эти два элемента гардероба выводят понятие женственности на новый уровень. Теперь ботфорты до середины бедра даже в комбинации с кожаной мини-юбкой больше не смотрятся вульгарно. Рассказываем о секретах компоновки удачного образа с высокими сапогами.

Смешивание текстур

Конечно, если вы с ног до головы облачитесь в обтягивающие кожаные вещи, это произведет отталкивающий эффект. Люди будут думать, что вы собрались на тематическую вечеринку. Тем не менее носить кожаные юбки с ботфортами можно, если соблюсти два простых правила. Во-первых, используйте одежду и обувь нейтральных оттенков, а во-вторых, сделайте ставку на смешивание текстур. Например, в пару к кожаной юбке сливового оттенка наденьте серые замшевые ботфорты и бежевый трикотажный джемпер.

Объемный трикотаж

Лучше всего приглушает феминность высоких сапог тяжелый объемный трикотаж. Выбирайте в пару к черным замшевым ботфортам на низком ходу платье-свитер силуэта оверсайз. Выбирайте такую длину платья, чтобы остался небольшой зазор с верхней кромкой голенища.

В более прохладную погоду дополнить трикотажное мини-платье с разрезами по бокам помогут не только высокие сапоги, но и теплые аксессуары. Это может быть объемный клетчатый шарф и вязаная шапка.

С платьем-пиджаком в тандеме

Эффектные черные ботфорты из замши идеально вписываются в ансамбль с клетчатым платьем-пиджаком. Фокус заключается в том, чтобы сделать ставку на максимально нейтральные оттенки и матовые текстуры. Этот наряд так хорош, что выдержит дополнительный акцент на талии в виде контрастного ремня. Чтобы максимально увести внимание от провокационной нижней части образа, вы можете сделать ставку на бежевые ботфорты.

С клетчатым платьем-рубашкой

Клетчатое черно-белое платье на пуговицах также идеально соседствует с высокими сапогами. Выбирайте обувь черного или белого цвета и попытайтесь уравновесить излишнее облегание в нижней части образа оверсайз-объемом. Для придания аутфиту дополнительной расслабленности вы можете повязать на талии тонкий черный свитер. Черно-белая хроматическая комбинация в этом сезоне находится на пике популярности. Поэтому и аксессуары к этому образу лучше выбирать черные или белые.

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Сочетание черного и коричневого

А вот сочетание черных и коричневых элементов в одном образе не так распространено. Однако выглядит эта комбинация не менее эффектно. Особенно если миксовать оттенки в пропорции 30 на 70 %. К черным замшевым ботфортам идеально подходит коричневая трапециевидная юбка на пуговицах. Останется добавить к образу свитер оверсайз в рубчик и стогую черную сумку.

С черными колготками и трикотажем

Нам кажется, что лучшими компаньонами для высоких сапог являются колготки телесного цвета. Однако черные прочные колготки могут быть также хороши и даже создадут иллюзию дополнительной защищенности. Если у вас есть кремовое трикотажное мини-платье в рубчик, вы можете скомбинировать его с черными ботфортами и колготками в тон. Этот прием создаст иллюзию бесконечности ног.

Монохромный образ

С ботфортами можно выстраивать не только повседневные образы, но и комплекты, предназначенные для свиданий. Если вы являетесь блондинкой, выберите белые кожаные ботфорты и белую мини-юбку с ажурной отделкой. Сбалансировать образ поможет объемный кашемировый джемпер в тон. Кстати, монохромный аутфит позволит вам выглядеть выше.

С удлиненными куртками и полупальто

Ботфорты теряют свою привлекательность, если носить их с длинной верхней одеждой. Поэтому верхним слоем, покрывающим комбинацию высоких сапог и свитера, должны стать удлиненная куртки или классические полупальто нейтральных оттенков.

С кожаными куртками

Отличные повседневные образы можно составить из комбинации ботфортов и кожаных курток (рубашек). Выбирайте в качестве составляющих образа объемные дополнения: бермуды в комбинации с рубашкой оверсайз или фланелевую клетчатую рубашку с велосипедками. Очень хорошо в таких аутфитах смотрятся ботфорты, собирающиеся в гармошку.