Фавипиравир оказался абсолютно бесполезен для амбулаторных пациентов с COVID-19



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Фавипиравир (Avigan) был создан в Японии как средство от гриппа, и на его эффективность от коронавируса возлагались большие надежды в начале пандемии. Однако японские ученые не смогли доказать пользу этого препарата в снижении смертности. Международный метаанализ девяти исследований с участием госпитализированных пациентов не выявил статистической разницы между количеством пациентов, переведенных из стационара в отделение интенсивной терапии. Снижение уровня смертности пациентов в группе фавипиравира ученые оценили как «статистически незначимое».

Единственное исследование, подтвердившее эффективность фавипиравира, было проведено в 2020 году РФ с участием 168 пациентов с легким и среднетяжелым течением COVID-19. По данным российских ученых, частота достижения клинического улучшения на седьмой день у пациентов, получавших фавипиравир, была в 1,5 раза больше, чем в контрольной группе. Сообщалось, что у больных в группе фавипиравира якобы значительно быстрее снижалась вирусная нагрузка на третий-пятый день приема препарата. В настоящий момент в РФ зарегистрированы и внесены в рекомендации Минздрава три лекарства на основе фавипиравира: авифавир, арепливир и коронавир.

В Стэнфордском исследовании ученые оценивали эффективность фавипиравира для пациентов с легким течением COVID-19 и бессимптомных носителей. Участвовали 149 добровольцев, в течение 72 часов получивших положительный ПЦР-тест. Из них 116 получали два раза в день фавипиравир в дозировке 1800 мг, все остальные — стандартное лечение.

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В течение 28 дней специалисты наблюдали за всеми пациентами и периодически проводили ПЦР-тесты и анализы крови на антитела. В первичном анализе ученые оценивали продолжительность выделения вируса, и результаты были в пользу контрольной группы, однако ученые сочли эти результаты статистически не значимыми.

Когда авторы исследования сравнили длительность симптомов, они также не обнаружили существенных различий между пациентами, получавших фавипиравир и стандартное лечение. При этом в контрольной группе признаки заболевания исчезли на день раньше. Не было статистически значимой разницы и в частоте госпитализаций.

При этом ученые обнаружили неприятные побочные реакции у добровольцев в группе фавипиравира: большинство из них жаловались на головокружение, кроме того, у многих на 10-й день развилась гиперурикемия — повышенное содержание солей мочевой кислоты в моче.

«В целом, результаты не подтверждают использование фавипиравира в рекомендуемых дозах у легких или бессимптомных пациентов с COVID-19», — заключили авторы исследования, отметив необходимость дальнейших исследований эффективности и безопасности фавипиравира в высоких дозах или в комбинации с другими препаратами.