 

Рогозин рассказал о планах создавать в космосе улучшенные сорта пищевых растений

29.11.2021, 15:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоскосмос планирует выращивать в космосе улучшенные сорта винограда, пшеницы, ржи, ячменя, сообщил журналистам в понедельник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Создать некие новые растения, которые так или иначе человечеством употребляются в пищу – лоза, пшеница, рожь, ячмень, которые будучи выращенными на орбите, будут возвращены на Землю», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.

Он добавил, что эксперимент проводится не для космонавтов, а для землян, чтобы «излечить или сделать растения более устойчивым к различного рода насекомым, инфекциям и так далее».

Ранее ученые провели эксперимент во время полета киноэкипажа в космос, отправив туда мух-дрозофил. Сообщалось, что мухи-космонавты могут помочь ученым в разработке средства повышения репродуктивной функции у мужчин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Мадонну уличили во вранье о штрафе в России

25.09 / Сыну брянского вице-губернатора предъявлено обвинение в смертельном ДТП

02.11 / В больницах Одессы осталось 67 мест для госпитализации больных COVID-19 – мэрия

22.09 / Путин предложил создать «зеленые коридоры» для торговли без санкций

18.02 / Зеленский ветировал закон о возобновлении конкурсов на госслужбу

06.04 / Генетика признана главным фактором долголетия

28.07 / Компания Lexus выпустит новый кроссовер, который будет дешевле UX

07.11 / Приставы начали взыскивать с Telegram 5 млн рублей штрафов

16.07 / Подмосковье перешло к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

12.12 / Штаб ООС сообщил о нарушении боевиками режима тишины на Донбассе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика