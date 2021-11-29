Рогозин рассказал о планах создавать в космосе улучшенные сорта пищевых растений

Роскосмос планирует выращивать в космосе улучшенные сорта винограда, пшеницы, ржи, ячменя, сообщил журналистам в понедельник гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Создать некие новые растения, которые так или иначе человечеством употребляются в пищу – лоза, пшеница, рожь, ячмень, которые будучи выращенными на орбите, будут возвращены на Землю», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.

Он добавил, что эксперимент проводится не для космонавтов, а для землян, чтобы «излечить или сделать растения более устойчивым к различного рода насекомым, инфекциям и так далее».

Ранее ученые провели эксперимент во время полета киноэкипажа в космос, отправив туда мух-дрозофил. Сообщалось, что мухи-космонавты могут помочь ученым в разработке средства повышения репродуктивной функции у мужчин.