Какие бонусы предлагает популярное казино Украины Goxbet

29.11.2021, 15:38, Детали

Теги: Развлечения, Технологии

Казино Goxbet идет в ногу с современными тенденциями онлайн гембинга и предлагает своим игрокам большой выбор бонусных предложений. Портал Gambling Boss готов подробнее рассказать о самых выгодных предложениях от популярного казино Украины.

Вид бонуса Размер Условия получения Вейдже х Бездепозитный 50 фриспинов Подтверждение номера телефона и электронной почты в личном кабинете х15 Бонус за первое пополнение 200 % Пополнить игровой депозит на 200 гривен х45 Бонус за любое пополнение 10 % Пополнить игровой депозит на сумму от 1 гривны х10 Бесплатные вращения за пополнение 25 фриспинов

40 фриспинов

60 фриспинов пополнить игровой депозит на

100 гривен

150 гривен

200 гривен х25

Виды бонусов в Гоксбет

Бонусы от онлайн казино дают игрокам большие преимущества и открывают новые возможности. Каждый вид поощрения – это уникальное предложение для еще более интересной и захватывающей игры.

Гоксбет предлагает три вида бонусных поощрений:

приветственный пакет;

дополнительные деньги на игровой счет;

бесплатные спины.

Приветственные поощрения для новичков

Приветственный пакет совмещает в себе бездепозитные 50 бесплатных спинов на вращения в популярных слотах и 200 % возврата средств от суммы первого пополнения. При помощи бесплатных вращений пользователь может получить выигрыш без внесения личных средств, получив при этом свой заряд позитива и протестировав слоты. Список слотов с бесплатными вращениями выбирает сама игровая площадка, установив при этом сумму минимальной ставки и обязательный вейджер.

Деньги на каждый депозит

Для того, чтобы самостоятельно выбрать игровой автомат и размер ставки, клиент должен пополнить свой счет на сумму от 1 гривны. Гоксбет – это одно из немногих украинских казино с минимальным депозитом и автоматами от 1 гривны. Но выгодное предложение для новичка в размере 200 % от суммы первого депозита активируется только в случае пополнения на сумму не менее 200 гривен.

Это онлайн казино дарит 10 %и на счет за любое пополнение депозита на протяжении всей игры. Клиенту всегда приятно знать, что пополняя счет, он получит больше возможностей благодаря любимому казино.

Фриспины для постоянных клиентов

Было бы не справдливо, если бы бесплатными вращениями пользовались только новички. Именно поэтому Goxbet дарит 25, 40 и 60 спинов для игры в популярных слотах своим постоянным игрокам, которые совершили пополнения на 100, 150 и 200 гривен соответственно. Но даже постоянные пользователи площадки должны помнить о нескольких главных правилах:

список слотов для бесплатных вращений определяет казино;

фриспины подлежат отыгрышу с вейджером х25.

Прежде, чем активировать бонусное предложение, пользователю стоит внимательно изучить правила его использования и правила вывода выигранных средств. Список доступных бонусов всегда обновляется, Gambling Boss всегда держит руку на пульсе всех изменений.

Как получить бонусы от Гоксбет

Бонусы предоставляются за выполнение определенных действий на игровом портале Goxbet:

заполнение личных данных в профиле;

подтверждение номера телефона и е-mail;

пополнение депозита;

участие в акциях;

участие в программе лояльности.

На что могут рассчитывать новички

Любой пользователь, который прошел регистрацию и подтвердил свой телефон и электронный адрес в личном кабинете, может активировать бездепозитные 50 бесплатных спинов. Казино дарит возможность играть без пополнения счета и зарабатывать при этом неплохие деньги. Все выигранные от бесплатных вращений средства будут засчитываться на основной счет. Только преимущества и никакого риска. Даря такие щедрые подарки, площадка оставляет за собой право на некоторые условия:

вейджер х15;

минимальная ставка 10 гривен;

для вывода выигрыша нужно будет совершить пополнение на любую сумму.

Сразу же хочется сказать и о другом виде поощрения 200 % получит каждый, кто пополнит депозит любым удобным способом на 200 гривен. Неплохо полнить счет и получить поощрение в виде удвоенной суммы. Деньги можно использовать для ставок в любых автоматах.

Постоянные игроки не останутся без внимания

За что Гоксбет поощряет постоянных геймеров:

за каждое пополнение счета;

за участие в программе лояльности и преодоление уровней;

за пополнение на сумму от 100 гривен.

Больше деталей о бонусах Гоксбет можно узнать на сайте Gambling Boss.

Вывести деньги, выигранные от бонусных средств, не сложно

Конечная цель всех бонусных предложений – увеличение суммы выигрыша. Несмотря на фиксированный вейджер, отыграть бонусные предложения очень легко. Выигрыши зачисляются на основной счет и вывести их можно при помощи любой доступной платежной системы:

карты;

Приват24;

QIWI;

Webmoney.

Есть только одно очень важное условие – перед выводом средств нужно пройти полную верификацию. Это обязательная процедура совершается во всех украинских казино и предусматривает предоставление документов для подтверждения личности. Каждый опытный геймер знает, что пройти верификацию не сложно, если ты играешь честно и не пытаешься применить мошеннические схемы. Следует помнить, что верификация личности может занять определенное время. Она совершается единожды, при каждом следующем выводе проходить такую процедуру пользователю не придется.

Подытожим все выше сказанное только одним заключением: Goxbet предлагает пользователям окунуться в мир азартных развлечений и дает при этом возможность неплохо заработать при помощи выгодных бонусных предложений.