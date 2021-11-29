В сети появилось фото скрываемой за границей дочери Анны Седоковой

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29.11.2021, 14:58, Разное
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Анна Седокова появилась в сети вместе со своей дочерью Моникой, не смотря на запрет бывшего мужа. Фанаты поражены красотой девочки.
Янис Тимма, супруг Анны Седоковой, выложил на свою страничку в Instagram пост с поздравлениями ко дню матери. На фото можно увидеть певицу с тремя детьми от предыдущих браков и позирующего латвийского баскетболиста. Снимок поразил поклонников своей уникальностью, так как на фото в обнимку с мамой стоит 10-летняя Моника. Младшая дочь Седоковой не появлялась на публике несколько лет. Это связано с судебным запретом бывшего мужа Максима Чернявского на любые публикации с Моникой. Фанаты могли следить за взрослением ребенка только по случайным снимкам от близкого окружения певицы.

Фото с дочерью Седоковой произвело настоящий фурор в сети. Подписчики активно обсуждают невероятную красоту Моники. Некоторые уверены, что девочке удалось унаследовать эффектную внешность родителей. Под публикацией Тимма написал много ласковых слов о Анне Седоковой, он отметил, что его жена самая лучшая мама на свете и желает ей быть такой и дальше. В тексте можно увидеть намеки баскетболиста на будущее пополнение в семье.



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