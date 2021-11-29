 

“Эта малышка понравилась даже верблюду”. Санина в прозрачной блузке похвасталась отдыхом в ОАЭ

29.11.2021, 14:54, Новости дня
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На заглавном видео артистка в шляпе, прозрачной зеленой блузке и черных лосинах позирует в компании двух верблюдов, которые с интересом тянутся к ней мордами.

“Познакомились тут с местными – такие интересные”, – подписала она публикацию. 

“Эта прекрасная малышка понравилась даже верблюду”, – отреагировали фолловеры.

“Ok, Google, как стать верблюдом?” – прокомментировали видео поклонники артистки.

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Контекст:

Юлия Санина в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко. В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. 21 ноября 2015 года у них родился сын Даниил.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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