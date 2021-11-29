72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука
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“Праздную день рождения с семьей”, – написал Поплавский, которому в этот день исполнилось 72 года.
https://www.facebook.com/MMPoplavskiy/posts/2288007848046141
Контекст:
Михаил Поплавский родился в селе Мечиславка Кировоградской области в 1949 году. С 1993 года он возглавляет Киевский национальный университет культуры и искусств.
Поплавский был женат дважды. В первом браке детей у него не было. В 1982 году в браке со второй женой Людмилой у Поплавского родился сын Александр. Супруги расстались в 2009 году. По словам ректора, его вторая жена сейчас на пенсии и занимается внуками.
Свои нынешние отношения Поплавский не афиширует.
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