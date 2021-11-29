 

Погребинский оценил шансы Китая отсудить у Украины 4,5 млрд долларов по делу «Мотор Сич»

29.11.2021, 14:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСомневаюсь, что Украина выиграет суд в Гааге. Но проблема состоит в том, что цена, которую требуют китайцы, очень велика. Украина просто не сможет заплатить требуемую сумму. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя иск, который китайские инвесторы предприятия «Мотор Сич» подали против Украины в Арбитражный суд в Гааге.

«Будучи знаком с тем, насколько тщательно китайцы составляют договоры, они наверняка предусмотрели в инвестиционном соглашении подобную ситуацию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По мнению политолога, суд продлится долго – в ближайшие год-два он не завершится.

«Мы прекрасно знаем, что сделка о продаже компании сорвалась из-за давления американцев. В связи с этим я не думаю, что у Украины много шансов выиграть суд в Гааге. Но проблема состоит в том, что цена, которую требуют китайцы, очень велика. Украина просто не сможет заплатить требуемую сумму, если она проиграет тяжбу», – считает он.

«Жаль, что в Киеве не делают выводов из похожих ситуаций. Украина, ставшая фактически инструментом реализации планов США, продается задаром. В реальности она не получает ничего, кроме кредитов, которые нужно выплачивать, и пустых обещаний», – посетовал Погребинский.

«Устоявшаяся философия украинской власти основана на принципе удаления от Москвы и максимального сближения с Западом, без оглядки на возникающие издержки, – отметил политолог. – То, что мы теряем рынки и оказались в условиях энергетического кризиса, никого не волнует. Реальной помощи от США нет».

В понедельник стало известно, что Beijing Skyrizon – китайский инвестор предприятия «Мотор Сич» – через Арбитражный суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 млрд долларов, приводит РИА «Новости» заявление компании.

В сообщении китайской стороны отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».

«В соответствии с «соглашением между правительством Украины и правительством КНР о привлечении и взаимной защите инвестиций», которое вступило в силу 31 октября 1992 года, китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 млрд долларов США», – указано в документе.

Подчеркивается, что «китайские инвесторы не исключают возможность продолжения требований о возмещении дополнительных убытков».

Руководство Beijing Skyrizon добавило, что компания всегда надеется на добрую волю и примирение, но никогда не поддается силовому давлению и будет использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации «Мотор Сич», одного из крупнейших производителей авиадвигателей и газотурбинных установок. В конце января на Украине ввели санкции против китайских инвесторов, которые в 2016 году приобрели 56% акций завода. 20 марта суд в Киеве по инициативе СБУ вынес решение о конфискации всего имущества и 100% акций ПАО «Мотор Сич» с последующей передачей государственному агентству АРМА.

МИД КНР потребовал от Киева соблюдать права инвесторов, которым был причинен ущерб в 3,5 млрд долларов.



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