 

Группу подростков задержали из-за беспорядков после футбольного матча в Москве

29.11.2021, 14:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПосле футбольного матча ЦСКА – «Зенит» в воскресенье задержали 12 несовершеннолетних, всех передали родителям, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Двенадцать несовершеннолетних было задержано, все они были переданы родителям в тот же день. Все несовершеннолетние уже дома», – приводит РИА «Новости» слова Ярославской.

Ранее сообщалось, что полицейские составили 51 административный протокол на болельщиков после матча ЦСКА – «Зенит», прошедшего в воскресенье в Москве, из них 14 – за использование пиротехники (статья 20.31 КоАП РФ).

До этого полицейские доставили в территориальные отделы МВД ряд болельщиков после футбольного матча ЦСКА – «Зенит» на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.

Напомним, РПЛ раскритиковала действия полиции на игре ЦСКА – «Зенит».



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