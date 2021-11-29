Родом из 90-х: высокие и стильные кроссовки, которые модники смогут носить и осенью, и зимой

Вряд ли найдется обувь, которая сможет конкурировать с кроссовками. Они отличаются непревзойденной универсальностью и точно никогда не выйдут из моды. Это и классические модели, подходящие к платьям, и удобные варианты для офиса. Сегодня можно найти модные кроссовки на любой вкус. В топе в этом году высокие кроссовки родом из 90-х годов. Их можно носить и осенью, и зимой, сочетая с ними платья-комбинации, струящиеся юбки, джинсы и брюки.

Какие высокие модели предлагают сегодня дизайнеры?

Superga 2341 Alpina Cotu

Высокие кроссовки Superga очень напоминают модели в стиле ретро, который является одним из главных трендов в этом сезоне. Лучше всего носить их с джинсами с завышенной талией и толстовкой свободного покроя. Их отличает толстая тракторная подошва.

Nike Blazer Mid ’77 Vintage

Когда дело доходит до высоких кроссовок, то здесь лидерами являются модели Nike. Особенно их любят за универсальность и лаконичность. Безупречная белая пара с узнаваемым логотипом не останется не замеченной модницами.

Converse Run Star

Эти мгновенно узнаваемые кроссовки Converse давно стали культовой классикой. Их удобно носить со спортивными штанами нейтрального цвета, а летом можно надевать с платьем миди с романтичным цветочным рисунком.

Puma Mayze

Кроссовки Mayze на платформе изготовлены из кремово-белой кожи. Чтобы создать идеальный образ для зимы, их можно надевать с любыми джинсами.

JW Anderson

Зеленая модель JW Anderson – нечто среднее между кроссовками и высокими ботинками.

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Reebok Freestyle Hi

Высокие кроссовки Reebok выполнены в стиле ностальгических 90-х, но одновременно они спортивные и стильные. Их можно сочетать с классическим спортивным костюмом, чтобы получился идеальный ансамбль в стиле ретро.

Vans Comfycush Sk8-Hi

Модель Vans Comfycush SK8 можно отнести к элитной обуви. Эти высокие кроссовки можно считать самыми совершенными, и они обязательно привлекут глаз своим безупречным дизайном.

Veja Roraima

Если вы ищете самые трендовые высокие кроссовки, модель Veja для ходьбы – как раз то, что вам нужно.