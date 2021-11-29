 

Родом из 90-х: высокие и стильные кроссовки, которые модники смогут носить и осенью, и зимой

29.11.2021, 14:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вряд ли найдется обувь, которая сможет конкурировать с кроссовками. Они отличаются непревзойденной универсальностью и точно никогда не выйдут из моды. Это и классические модели, подходящие к платьям, и удобные варианты для офиса. Сегодня можно найти модные кроссовки на любой вкус. В топе в этом году высокие кроссовки родом из 90-х годов. Их можно носить и осенью, и зимой, сочетая с ними платья-комбинации, струящиеся юбки, джинсы и брюки.

Какие высокие модели предлагают сегодня дизайнеры?

Superga 2341 Alpina Cotu

Высокие кроссовки Superga очень напоминают модели в стиле ретро, который является одним из главных трендов в этом сезоне. Лучше всего носить их с джинсами с завышенной талией и толстовкой свободного покроя. Их отличает толстая тракторная подошва.

Nike Blazer Mid ’77 Vintage

Когда дело доходит до высоких кроссовок, то здесь лидерами являются модели Nike. Особенно их любят за универсальность и лаконичность. Безупречная белая пара с узнаваемым логотипом не останется не замеченной модницами.

Converse Run Star

Эти мгновенно узнаваемые кроссовки Converse давно стали культовой классикой. Их удобно носить со спортивными штанами нейтрального цвета, а летом можно надевать с платьем миди с романтичным цветочным рисунком.

Puma Mayze

Кроссовки Mayze на платформе изготовлены из кремово-белой кожи. Чтобы создать идеальный образ для зимы, их можно надевать с любыми джинсами.

JW Anderson

Зеленая модель JW Anderson – нечто среднее между кроссовками и высокими ботинками.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)
Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Reebok Freestyle Hi

Высокие кроссовки Reebok выполнены в стиле ностальгических 90-х, но одновременно они спортивные и стильные. Их можно сочетать с классическим спортивным костюмом, чтобы получился идеальный ансамбль в стиле ретро.

Vans Comfycush Sk8-Hi

Модель Vans Comfycush SK8 можно отнести к элитной обуви. Эти высокие кроссовки можно считать самыми совершенными, и они обязательно привлекут глаз своим безупречным дизайном.

Veja Roraima

Если вы ищете самые трендовые высокие кроссовки, модель Veja для ходьбы – как раз то, что вам нужно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Мнение: Идракневраг?!

24.07 / Армяне и азербайджанцы устроили погромы в Москве

14.02 / Грузия одерживает очередные эпохальные победы

15.01 / Мнение: Победить страх и начать жить

08.12 / Мнение: “Частники” в ЦАР

24.11 / Политика: На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок

20.06 / Как сшить уютное покрывало очень большого нестандартного размера. Используем простой способ

04.04 / Мнение: Мьянманаш

09.10 / В России женщины заражаются COVID-19 чаще, чем мужчины — Роспотребнадзор

27.06 / Любимая Tesla, ботинки мужа и картина: княгиня Шарлен распродает вещи, чтобы помочь ЮАР побороть COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика