Диетолог Панченко назвала самым вредным орехом арахис

Врач-диетолог Светлана Панченко в рамках интервью назвала самый вредный орех. По ее словам, таковым является арахис.

Арахис представляет собой земляной орех. В целом, его принято относить к семейству бобовых. Отрицательной стороной продукта считается то, что он сильный аллерген. Поскольку арахис растет в земле, то часто на него воздействуют плесневые грибки. Последние отрицательно сказываются на здоровье человека.

В составе арахиса присутствует фитиновая кислота. Она мешает нормальному усвоению некоторых важных микроэлементов, в частности, железа. Орехи перед употреблением рекомендуется на протяжении нескольких часов вымачивать. Есть их нужно после просушки, пишет портал Newinform.

Считается, что употребление арахиса в сыром виде может привести к нарушению работы пищевода. Люди часто страдают непереносимостью данного продукта. Также его нельзя есть тем, кто страдает артритом, артрозом, подагрой.