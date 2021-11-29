 

Диетолог Панченко назвала самым вредным орехом арахис

29.11.2021, 14:04, Разное
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Врач-диетолог Светлана Панченко в рамках интервью назвала самый вредный орех. По ее словам, таковым является арахис.
Арахис представляет собой земляной орех. В целом, его принято относить к семейству бобовых. Отрицательной стороной продукта считается то, что он сильный аллерген. Поскольку арахис растет в земле, то часто на него воздействуют плесневые грибки. Последние отрицательно сказываются на здоровье человека.

В составе арахиса присутствует фитиновая кислота. Она мешает нормальному усвоению некоторых важных микроэлементов, в частности, железа. Орехи перед употреблением рекомендуется на протяжении нескольких часов вымачивать. Есть их нужно после просушки, пишет портал Newinform.

Считается, что употребление арахиса в сыром виде может привести к нарушению работы пищевода. Люди часто страдают непереносимостью данного продукта. Также его нельзя есть тем, кто страдает артритом, артрозом, подагрой.



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