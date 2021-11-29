 

ВОЗ рассказала о возможном влиянии штамма «омикрон» на ситуацию с пандемией

29.11.2021, 14:04, Разное
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Эксперты сосредоточены на изучении влияния нового штамма коронавируса на развитие пандемии. Риски инфицирования «омикроном» возрастают.
Всемирная организация здравоохранения провела встречу 26 ноября, на которой собрали техническую консультативную группу экспертов. Участники обсуждали риски штамма «омикрон» для развития пандемии и заключили, что пока нельзя спрогнозировать исход от появления нового
типа коронавируса.

По словам ученых, этот штамм сильно мутировал, что может негативно отразиться на его свойствах. Возможно, «омикрон» будет очень агрессивен, и заразится большое количество людей. Предполагают, что этот вариант может спровоцировать появление серьезных осложнений во время болезни. Сейчас исследователи проводят множество исследований для изучения природы данного штамма коронавируса.

Первые случаи заражения «омикроном» зафиксированы в Южной Африке, там количество госпитализированных возрастает с каждым днем. На данный момент нет информации о том, что этот вариант вируса имеет другие симптомы при инфицировании. Эксперты также связывают рост числа больных в Южной Африке с общим увеличением распространения коронавируса. По предварительным данным, риск повторного заражения штаммом «омикрон» очень велик, по сравнению с другими вариантами ковида. ВОЗ вместе с техническими партнерами запустили масштабную кампанию для оценки влияния вакцинации на «омикрон».

Источник: remedium.ru



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