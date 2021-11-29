 

“Правый сектор” потребовал от СНБО ввести санкции против Бибы, Кивы, Новинского и Портнова

29.11.2021, 14:00, Новости дня
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В обращении, которое “Правый сектор” передал в СНБО, их обвиняют в антиукраинской деятельности.

https://www.facebook.com/partyrightsector/videos/400208105128726/

“Их деструктивная деятельность направлена на подрыв обороноспособности нашего государства, дестабилизацию общественно-политической жизни и подготовку почвы для российского вторжения”, – сказано в обращении, которое приводит в Facebook страница “Правий сектор Оболонь”.

В документе партийцы перечислили, кого и почему, по их мнению, следует подвернуть санкциям:

Андрея Бибу, фигуранта списка базы “Миротворец”, владельца сети заправок “БРСМ-Нафта”, на доходы от деятельности которой происходило финансирование антиукраинской партии Шария, которое подтверждено журналистами и решением суда. Который также спонсировал строительство храмов филиала РПЦ для возвращения влияния Московского патриархата на верующих западных областей Украины и был причастен к организации протестов против приезда Вселенского патриарха Варфоломея;
 
Илью Киву, народного депутата от ОПЗЖ, который, по данным СБУ контролировал криминальную пророссийскую группировку, которая под прикрытием общественного объединения специализировалась на совершении преступлений и провокативных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране;
 
Вадима Новинского, олигарха и народного депутата от ОПЗЖ (Новинский сейчас не состоит ни в одной фракции ВР, но был выдвинут в парламент от партии “Оппозиционный блок – За жизнь”. – “ГОРДОН”), причастного к противодействию созданию Православной церкви Украины и предоставлению Украине томоса об автокефалии, а также финансированию деятельности, направленной на разжигание межконфессиональной розни;
 
Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича, причастного к аннексии Крыма, государственной измене, незаконному присвоению государственных средств и нарушению прав человека.

“Правый сектор” также отметил необходимость включить в санкционные списки окружение Бибы, Кивы, Новинского и Портнова, а также их активы.

“Мы обращаемся в Совет национальной безопасности и обороны Украины включить вышеупомянутых лиц и их окружение, а также финансовые активы в санкционные списки, чтобы лишить их влияния на ситуацию в стране и воспрепятствовать их деятельности, которая вредит безопасности и интересам Украинского государства”, – сказано в обращении в СНБО.

https://www.facebook.com/PS.Obolon/posts/3073084152964938

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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