“На писюн засмотрелся”, “Вена пульсирует”. Экс-участница “ВИА Гры” Layah показала промежность

“Мы к вам заехали на час”, – написала она.

Layah, поставив одну ногу на диван, присела, засветив промежность в узких трусах. Певица сфотографирована на фоне картины с изображением полностью обнаженного мужчины.

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Публикация от LAYAH (@layahmusic)

“Ну, блин! Зашел красоткой взор свой обласкать. В итоге на писюн картинный засмотрелся”, – прокомментировал подписчик andre_liso.

“Вена пульсирует”, – отметил vitalik_strahov.

Контекст:

Настоящее имя Layah – Яна Швец. В 2010 году она дебютировала в составе группы “ВИА Гра”, а спустя три года покинула коллектив.

В 2016 году вокалистка объявила о ребрендинге, заявив, что будет выступать как певица Layah. Дебютный альбом певицы вышел осенью 2016 года.

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