Марченко и Любченко должны нести ответственность за схемы по уклонению от уплаты налогов – СМИ

“Почти 50% теневых схем в Украине составляют контрабанда, серый “импорт”, “скрутки” НДС и деятельность конвертационных центров. Объемы схем в 2020 году составили от 436 до 650 млрд грн, при этом бюджет недополучил налогов на сумму примерно 109–175 млрд грн. Поскольку в 2020 году практически в течение всего года Министерство финансов возглавлял нынешний министр Сергей Марченко, а главой налоговой был его ставленник, а впоследствии первый вице-премьер Алексей Любченко, эти данные лишь подтверждают обнародованную ранее информацию о том, что они должны нести ответственность за ситуацию в стране по схемам об уклонении от уплаты налогов”, – считает автор статьи Оксана Ельченко.

Журналистка пишет, что в начале прошлой недели аналитический центр CASE-Украина совместно с Институтом социальной и экономической трансформации обнародовали масштабное исследование теневой экономики и схем уклонения от уплаты налогов в Украине.

“В перечень вошли зарплаты в “конвертах”, контрабанда, скрутки НДС, офшорные схемы, теневой рынок земли, конвертационные центры, незаконное использование ФЛП и еще ряд других схем. По подсчетам аналитиков, масштаб махинаций мог достигать от 918 до 1526 млрд грн или от 22 до 36% ВВП страны, который в 2020 году составил 4,2 трлн грн. При этом схемы уклонения лишили бюджет Украины сумм, сопоставимых со сметой всего Пенсионного фонда или всех силовых структур вместе взятых – от 263 до 443 млрд грн. Это от 24 до 40% всех доходов бюджета в 2020 году (1,1 трлн грн)”, – отмечается в публикации.

Автор пишет, что “исследование появилось одновременно с активным обсуждением в СМИ вопроса причастности министра финансов Сергея Марченко и экс-первого вице-премьера Алексея Любченко к “скруткам” НДС и другим схемам уклонения от налогообложения”. Она добавила, что речь шла в том числе о том, что после отставки Любченко Марченко мог неформально возглавить схему.

“Таким образом, Минфин и его подчиненных в налоговой и таможне можно с уверенностью назвать “лидерами” по объему недополученных бюджетом доходов. В 2020 году в марте Минфин возглавил его нынешний руководитель Сергей Марченко, затем он пролоббировал на должность и. о. главы ГНС Алексея Любченко. Даже если пропорционально уменьшить указанные цифры на месяцы, когда эти люди формально не имели отношения к схемам, масштабы злоупотреблений все равно впечатляющие. Впрочем, в исследовании экономистов есть сразу несколько указаний на то, что именно при Марченко и Любченко схемы расцвели с большей силой. Раньше СМИ писали об этом, скорее основываясь на интуиции и на данных участников рынка – компаний, которые вынуждены были участвовать в “скрутках” и пользоваться услугами конвертационных центров. Кроме того, в медиа несколько раз попадала внутренняя отчетность силовых структур, которые также фиксировали рост схем”, – подчеркнула журналистка.

Она отметила, что соотношение собранного НДС и валового внутреннего продукта постепенно снижается.

“Фактически речь идет о наращивании схем, когда товары в стране продаются, а налоги с них не платятся. В 2020 году цифра составляет меньше 13% впервые с кризисного 2015 года. Аналогичные показатели, к слову, приводили недавно и другие эксперты, но уже в привязке к данным таможни, доказывая, что “борьба с контрабандой” на самом деле привела только к потерям бюджета. Однако еще более убедительным является показатель НДС-разрыва. По европейской методике экономисты подсчитали, сколько страна должна была бы собирать НДС, если бы соблюдались все законы и не было бы льгот, и сколько мы реально собираем, учитывая все дыры в законодательстве и уклонения предпринимателей. В течение 2015–2018 годов разница между этими показателями не превышала 10%, хотя при [экс-президенте Викторе] Януковиче цифры достигали и 37%. Однако в 2019–2020 годах разрыв вдруг увеличился вдвое – до 22%. И если разрыв 2019 года еще можно списать на предшественников, то уже в 2020-м результат демонстрирует лишь то, что Марченко и Любченко снижать обороты теневых схем не собирались”, – делает вывод Ельченко.

По ее информации, есть “явная тенденция” к росту объемов “скруток”.

“Если в 2016 году бюджет лишался из-за них примерно 1 млрд грн в месяц, то в 2019-2020 годах это 2,5-3 млрд грн. Этот вывод совпадает с данными самой налоговой, а также с информацией которая ранее публиковались в СМИ относительно причастности Алексея Любченко к “скруткам” на уровне до 30 млрд грн за полтора года, – написала журналистка. – Недавно некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что министр финансов Сергей Марченко мог взять под контроль “скрутки”, в причастности к которым обвиняли первого вице-премьера Алексея Любченко. Обнародованное исследование дает все основания предполагать, что министр финансов, в должностные обязанности которого, среди прочего, входит борьба с уклонением от налогообложения, никогда этого контроля и не терял”.

—