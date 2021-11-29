Грозев: Сейчас мы делаем расследование о взрывах на военных складах в Украине

“Есть расследование, которое долго идет, – по взрывам на военных складах. Мы считаем, что это один из элементов цепочки взрывов, которые ГРУ осуществило по всей Европе”, – ответил Грозев на вопрос, занимается ли группа сейчас каким-либо расследованием, связанным с Украиной.

Он пояснил, что у журналистов возникли сложности из-за того, что в других странах группа, которая организовала взрывы, пересекала госграницы легально, а в Украину попала, скорее всего, нелегальным способом – расследователи смогли отследить ее уже на границе с российской стороны.

“Поэтому немножко сложнее закончить это расследование. Но метод, взрывчатка, которая использовалась, и присутствие тех же людей, которые были в других местах, недалеко от границы с Украиной, тоже зафиксированы”, – подчеркнул Грозев.

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Контекст:

В 2014 – 2018 годах произошел ряд взрывов на военных складах в Украине.

В Кривом Роге Днепропетровской области 20 марта 2014 года произошел пожар на складе танковой бригады, сообщал интернет-портал 0564.ua. 29 октября 2015 года загорелись склады Минобороны в городе Сватово Луганской области, где находилось около 3,5 тыс. боеприпасов различной модификации. 23 марта 2017 года начались взрывы на арсенале боеприпасов в Балаклее Харьковской области. 26 сентября 2017 года – на арсенале в Калиновке под Винницей. В ночь на 9 октября 2018 года начали взрываться боеприпасы под Ичней Черниговской области.

За 2,5 года во время пожаров на арсеналах было уничтожено боеприпасов на $2 млрд, говорил в октябре 2018 года тогдашний глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.

31 октября 2019 года депутаты создали временную следственную комиссию парламента по вопросам расследования пожара и взрывов на складах боеприпасов в Украине в период с 2014 по 2018 годы.

В конце 2014 года несколько взрывов на складах с боеприпасами произошли также в чешской деревне Врбетице. Погибло два человека. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет. Нанесенный ущерб оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (около $47 млн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности к взрывам российской военной разведки. Информация о возможной причастности России к взрывам в Чехии стала причиной кризиса в отношениях двух стран. Кремль отрицал причастность РФ к взрывам во Врбетице и обвинял Чехию в провокациях.

Взрывы во Врбетице в 2014 году были частью операции ГРУ России, целью которой было подорвать возможности Украины по закупке оружия и боеприпасов, необходимых для обороны в войне на Донбассе, говорилось в совместном расследовании проекта Bellingcat, The Insider и Respekt.cz весной 2021 года.

Спецоперация состояла из нескольких смежных операций: взрывы на складах в Чехии, отравление нервно-паралитическим веществом “Новичок” торговца оружием Эмилиана Гебрева и, вероятно, по меньшей мере один из трех взрывов на складах в Болгарии в начале – середине 2015 года.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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